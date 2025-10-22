Comment payer sa facture EDG via Soutra Money en quelques clics

Payer ta facture EDG n’a jamais été aussi facile grâce à Soutra Money ! Que tu aies un abonnement post-payé ou prépayé, tout se fait en quelques étapes simples, directement depuis ton téléphone. En quelques clics, tu valides ton paiement en toute sécurité et tu reçois immédiatement une confirmation par SMS. Pas de stress, pas de perte de temps, juste un paiement rapide et fiable.

Voici comment procéder, étape par étape, pour régler ta facture EDG en toute simplicité avec Soutra Money :

Ouvre ton application Soutra Money et saisis ton mot de passe à 4 chiffres. Dans le menu Services, clique sur Paiments. Dans la liste d’options, choisis le type de paiements. Clique sur Paiement des factures, choisis EDG. Sélectionne le mode de paiement, post-payé ou prépayé Pour les paiements de factures post-payé, clique sur Post-payé. Saisis le numéro d’abonnement ou de facture, puis valide. Le montant de la facture à payer s’affiche pour vérification, puis clique sur Continuer. Saisis le montant à payer, puis clique sur Confirmer. Vérifie le récapitulatif des informations saisies, puis clique sur Confirmer. Valide le paiement en saisissant ton code secret à 4 chiffres.

Félicitations ! Ton paiement de factures post-payé a été effectué avec succès. Ton compte Soutra Money est automatiquement débité du montant et tu recevras un SMS de confirmation du paiement.

Pour les paiements de factures prépayées, clique sur Prépayé. Saisis le numéro de compteur. Entre le montant à recharger, puis clique sur Suivant. Vérifie le récapitulatif des informations saisies, puis clique sur Continuer. Tu reçois le reçu provisoire du paiement pour vérification, puis clique sur Confirmer si tu es d’accord. Valide le paiement en saisissant ton code secret à 4 chiffres.

Félicitations ! Ton paiement de factures prépayées a été effectué avec succès. Ton compte Soutra Money est automatiquement débité du montant et tu recevras un SMS de confirmation du paiement.

Tu recevras la notification de ton code de rechargement que tu entreras dans ton compteur prépayé pour valider la recharge.

En cas de retard du SMS, tu peux aussi avoir le code en cliquant sur Transactions récentes. Ensuite, choisis la transaction correspondante dans la liste des paiements et enfin avoir le code au niveau de la ligne Token.

Dans le volet Transactions récentes, tu verras l’historique de tous les paiements de factures prépayées et postpayées.

Soutra Money vous accompagne pour vos paiements de factures EDG rapides, faciles et sans stress.

Soutra Money, c’est guinéen, simple et fiable.