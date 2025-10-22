Siguiri : plusieurs véhicules remplis de bidons d’essence saisis à la frontière guinéo-malienne

La préfecture de Siguiri est frappée de plein fouet par une pénurie de carburant qui dure depuis plusieurs semaines, paralysant progressivement les activités économiques et sociales de la région. Hier, mardi 21 octobre 2025, les autorités locales ont intercepté plusieurs véhicules transportant des bidons d’essence à la frontière de Kouremalé.

Cette saisie intervient dans un contexte de tension grandissante autour de la distribution de carburant. Interrogé ce mercredi par notre correspondant, le préfet de Siguiri, Colonel Ibrahima Douramoudou Keita, est revenu sur cette saisie.

« Après une rencontre avec tous les acteurs concernés afin de tenter d’alléger cette crise persistante, nous avons pris plusieurs mesures pour soulager la population, dont l’interdiction formelle de transporter le carburant hors de Siguiri. Grâce à des équipes de surveillance et de patrouille, nous avons saisi cinq véhicules remplis de bidons d’essence à la frontière de Kouremalé. Les personnes impliquées ont été interpellées et le rapport a été transmis aux autorités compétentes », a expliqué le préfet.

Les habitants de Siguiri, déjà confrontés à de longues files d’attente et à une flambée des prix, attendent désormais que ces mesures contribuent à un réapprovisionnement plus régulier des stations-service.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri