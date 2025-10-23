Carburant : Kankan durcit le ton face au trafic vers le Mali

La ville de Kankan traverse depuis plus de deux semaines une pénurie de carburant sans précédent. La plupart des stations-service ont fermé leurs pompes, et les rares encore opérationnelles fonctionnent au ralenti. Pourtant, selon le président de la délégation spéciale de Kankan, la quantité d’essence disponible dans la ville devrait suffire à répondre aux besoins de la population. Face à cette situation devenue critique, la mairie vient d’annoncer une série de mesures pour tenter de rétablir l’ordre.

Jadis vendu à 12 000 GNF à la pompe et à 12 500 ou 13 000 sur le marché noir, le litre d’essence se négocie aujourd’hui entre 25 000 et 40 000 GNF dans certaines zones de Kankan, Siguiri et Mandiana.

Selon plusieurs témoins, des milliers de bidons remplis d’essence sont acheminés vers le Mali, où les prix atteignent des sommets. Ce trafic alimente une crise sans précédent dans la région.

Face à cette situation, le président de la délégation spéciale de Kankan, Arafan Moussa Koulibaly, a annoncé des mesures fermes.

« On a eu un échange avec l’équipe de la SONAP de Kankan. Et celle-ci nous a rassurés que la quantité d’essence disponible peut bien satisfaire les populations de Kankan. Mais malgré cela, les files d’attente sont visibles au niveau des rares stations qui continuent de servir. Face à cette situation, on a pris les mesures suivantes : aucun bidon ne sera rempli au niveau des stations ; les motards auront cinq litres, quinze litres pour les véhicules personnels et quarante-cinq litres pour les véhicules de transport. Cette pénurie d’essence est liée au trafic de l’essence vers le Mali, qui traverse une crise sans précédent », lance-t-il.

Pour renforcer ces dispositions, d’autres mesures de contrôle ont été annoncées.

« Nous avons demandé aux chefs de quartiers d’identifier des personnes qui peuvent vendre l’essence à 13 000 GNF sur le marché noir. Ceux qui vendront à des prix comme 20 000 et plus, une fois connus, seront interpellés et transférés à la justice. Nous avons aussi demandé aux responsables des bureaux de jeunesse de veiller au niveau des cinq sorties de la ville afin de saisir toute quantité qu’on tenterait de faire sortir hors de Kankan », a mis en garde le PDS.

Récemment, plusieurs minibus remplis de bidons d’essence ont d’ailleurs été interceptés à Kourémalé, à la frontière guinéo-malienne, par les forces de défense et de sécurité de la préfecture de Siguiri.

Michel Yaradouno, depuis Kankan