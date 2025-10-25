Ousmane Kaba : « Avant de vouloir aider la Guinée, qu’ont-ils fait pour leur ville et leur pays ? »

Le Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) a officiellement désigné son président, Dr Ousmane Kaba, comme candidat à la prochaine élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Cette désignation a été actée lors de l’assemblée générale extraordinaire du parti, tenue ce samedi 25 octobre 2025.

Après sa désignation , Dr Kaba s’est dit honoré de représenter le PADES à ce scrutin.

« Je remercie tous les militants et responsables du PADES pour la confiance portée sur ma personne afin de nous représenter à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. C’est un honneur de solliciter le suffrage du peuple de Guinée », a-t-il déclaré.

Pour lui, la crédibilité des candidats est une question essentielle. La Guinée a trop souvent été confrontée à des choix contestables de dirigeants.

« Une première question posée par beaucoup de militants concerne la crédibilité de chaque candidat. Beaucoup prétendent vouloir aider la Guinée, mais il faut se demander ce qu’ils ont accompli pour eux-mêmes, pour leur ville et pour le pays avant de se présenter. Cela permet de distinguer ceux qui ont véritablement une expérience et un engagement concret. Dans les pays occidentaux, on parle de biographie ; chez nous, c’est simplement montrer ce que l’on a fait de sa vie avant de prétendre aider le peuple guinéen », a-t-il expliqué.

Dans son programme de société décliné en dix points, le président du PADES met l’accent sur le développement économique et les infrastructures.

« L’économie est le principal problème de la Guinée. Nous avons hérité d’un pays indépendant grâce au combat de nos prédécesseurs, puis nous avons goûté à la démocratie. La troisième génération que nous sommes a pour mission de sortir la Guinée de la pauvreté. Notre retard économique est le seul véritable obstacle. Sur le plan de la cohésion sociale, la Guinée reste un des pays les plus unis de la sous-région. Nos différentes ethnies vivent ensemble, se marient ensemble, travaillent ensemble. Ce que nous partageons tous, c’est la misère », a-t-il souligné.

Pour Dr Kaba, l’élection doit être l’occasion de concentrer le pays sur l’essentiel : rattraper le retard économique.

« Les infrastructures sont comme les fondations d’une maison. On ne peut pas construire un pays sans routes, sans eau, sans électricité. Aucune économie ne peut se développer sans ces bases. Le PADES est capable d’apporter l’électricité dans les 33 préfectures, 356 sous-préfectures et plus de 4 000 districts, matin, midi et soir, 24 heures sur 24, partout en Guinée », a-t-il indiqué.

L’agriculture et l’emploi des jeunes figurent également parmi les priorités.

« L’emploi des jeunes ne peut pas dépendre uniquement de la fonction publique, qui ne peut absorber que 150 000 personnes sur des millions de chercheurs d’emploi. Il faut créer des entreprises qui offriront de véritables opportunités. Le rôle de l’État est de créer les conditions pour que ces entreprises se développent, et cela passe d’abord par des infrastructures fiables », a conclu Dr Ousmane Kaba.

Dr Ousmane Kaba devra donc déposer sa candidature devant la commission mise en place à cet effet à la cour suprême. Et s’acquitter d’une caution de 900 millions de GNF.

