N’Zérékoré : les femmes payent la caution du Président de la République

C’est devenu une véritable émulation à travers le pays parmi les soutiens du Chef de l’État. La caution ne devait en aucun cas constituer un obstacle pour le Général Mamadi Doumbouya à se porter candidat à la présidentielle du 28 décembre 2025.

À N’Zérékoré, dans la région forestière, les femmes se sont mobilisées pour collecter la somme nécessaire. Elles y sont parvenues sans coup férir. La cérémonie de remise symbolique du chèque s’est tenue ce samedi 25 octobre à la Maison des jeunes de la préfecture.

Le montant de la caution, fixé à 900 millions de francs guinéens, a été réuni, comme vous pouvez le constater sur les images.

Venues en grand nombre, ces femmes, déterminées à encourager l’homme de Sékhoutouréya à présenter sa candidature, justifient leur démarche par les nombreuses actions de développement réalisées par celui-ci depuis son accession au pouvoir.

Elles affirment haut et fort, sans ambages, qu’il n’existe pas d’alternative crédible au Président du CNRD pour poursuivre les nombreux et importants chantiers déjà engagés.

Le mouvement « Un pour tous, tous pour un », fortement représenté lors de cette rencontre, a promis de rendre compte fidèlement à qui de droit, en l’occurrence au Chef de l’État.

Abdoulaye condé