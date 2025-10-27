ledjely
Accueil » Alassane Ouattara réélu pour un quatrième mandat avec 89,77 % des voix
A la une

Alassane Ouattara réélu pour un quatrième mandat avec 89,77 % des voix

Par LEDJELY.COM

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été largement réélu dès le premier tour de la présidentielle, avec 89,77 % des suffrages, selon les résultats provisoires annoncés ce lundi par la Commission électorale indépendante (CEI).

Ce scrutin, marqué par l’absence des deux principales figures de l’opposition (Laurent Gbagbo PPA-CI et Tidjane Thiam PDCI), a consacré la victoire du chef de l’État sortant, qualifié par la CEI de « déclaré provisoirement élu ».

Derrière lui, l’entrepreneur Jean-Louis Billon arrive en deuxième position avec 3,09 % des voix, selon les précisions du président de la CEI, Ibrahime Kuibiert Coulibaly. Le taux de participation s’est établi à 50,10 %, un chiffre qui traduit une mobilisation modérée des électeurs.

Cette réélection d’Alassane Ouattara, pour un quatrième mandat consécutif, intervient dans un contexte politique marqué par de fortes tensions et des appels au boycott lancés par une partie de l’opposition, dénonçant un scrutin « verrouillé » dès le départ.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Cameroun/Côte d’Ivoire : deux parfaites « démocraties électorales »

LEDJELY.COM

Attaque rebelle à Gueckédou : « une de mes cousines s’est faite engrosser par un chef rebelle » (témoignage)

LEDJELY.COM

Kouriah : une importante quantité de drogues incinérée sous haute surveillance

LEDJELY.COM

Ligue des champions africaine et Coupe CAF : le Horoya et le Hafia accrochés

LEDJELY.COM

Élim. Mondial 2026 : le Syli et le Botswana se neutralisent

LEDJELY.COM

Nomination des secrétaires généraux : plusieurs cadres reconduits à leurs postes

LEDJELY.COM
Chargement....