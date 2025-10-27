Alassane Ouattara réélu pour un quatrième mandat avec 89,77 % des voix

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été largement réélu dès le premier tour de la présidentielle, avec 89,77 % des suffrages, selon les résultats provisoires annoncés ce lundi par la Commission électorale indépendante (CEI).

Ce scrutin, marqué par l’absence des deux principales figures de l’opposition (Laurent Gbagbo PPA-CI et Tidjane Thiam PDCI), a consacré la victoire du chef de l’État sortant, qualifié par la CEI de « déclaré provisoirement élu ».

Derrière lui, l’entrepreneur Jean-Louis Billon arrive en deuxième position avec 3,09 % des voix, selon les précisions du président de la CEI, Ibrahime Kuibiert Coulibaly. Le taux de participation s’est établi à 50,10 %, un chiffre qui traduit une mobilisation modérée des électeurs.

Cette réélection d’Alassane Ouattara, pour un quatrième mandat consécutif, intervient dans un contexte politique marqué par de fortes tensions et des appels au boycott lancés par une partie de l’opposition, dénonçant un scrutin « verrouillé » dès le départ.

