Dr Faya Millimouno : « Je suis le meilleur candidat »

Le désormais ancien président du Bloc Libéral, Dr Faya Millimouno, investi par le parti, a officiellement déposé sa candidature à l’élection présidentielle ce lundi 3 novembre, à quelques heures de la date limite.

À sa sortie, il s’est confié aux médias avec assurance.

« Aujourd’hui, c’est le dépôt des dossiers. On ne peut pas dire si ma candidature sera acceptée ou non. Mais après lecture du code électoral avec mes avocats, malgré ses contradictions avec la Constitution, nous avons constitué un dossier complet que nous avons remis à la Cour suprême. Il appartient maintenant à la Cour de nous convoquer devant le Collège des médecins pour s’assurer que nous sommes sains d’esprit et de corps », a-t-il indiqué.

Avec une conviction sans détour, Dr Faya Millimouno a poursuivi : « Je suis allé enregistrer ma candidature parce que je suis le meilleur candidat. Mes chances sont très bonnes. Il suffit que les Guinéens veuillent un véritable changement : il y a un choix. Ce choix, c’est le président Faya Millimouno ».

Balla Yombouno