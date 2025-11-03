ledjely
Makarena Kaké : « Mamadi Doumbouya est l’expression la plus achevée du patriotisme »

Par LEDJELY.COM

Le coordinateur de la Synergie Général Mamadi s’est rendu ce lundi 3 novembre à la Cour suprême, non pas pour déposer sa propre candidature, mais pour exprimer son soutien à celle du président Mamadi Doumbouya, dont l’annonce est d’ailleurs très attendue par ses soutiens.

Interrogé sur sa présence à la Cour suprême, Makanera a précisé : « La raison de ma venue ici est simple et unique : nous sommes venus demander au président de la République de présenter sa candidature. Nous exhortons le général-président Mamadi Doumbouya à ne pas abandonner sa population. Il nous a habitués à un certain style de vie, nous a donné fierté, bonheur et sécurité ». 

Poursuivant, il ajoute :  « Nous ne voulons plus retomber entre les mains de politiciens sans vision. Il se doit d’être présent, car il a le devoir d’être à l’écoute de son peuple. C’est pour cela qu’il a prêté serment : être au service du pays. Je suis convaincu que Mamadi Doumbouya est l’expression la plus achevée du patriotisme. Il ne peut pas nous abandonner et n’a pas d’autre choix que de déposer sa candidature. Nous resterons ici jusqu’à ce qu’il le fasse ».

Balla Yombouno 

