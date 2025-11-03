ledjely
Urgent-Candidature : le général Mamadi Doumbouya franchit le pas

Après plusieurs heures d’attente, le président de la Transition, le Général Mamadi Doumbouya, est finalement arrivé à la Cour suprême ce lundi 3 novembre pour déposer officiellement son dossier de candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Son arrivée a été saluée par une foule de partisans rassemblés depuis la matinée, dans une ambiance survoltée et sous haute surveillance sécuritaire.

Il faut signaler que plusieurs personnalités du gouvernement guinéens sont également présentes à la Cour suprême ce lundi.

A suivre…

