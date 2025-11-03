Enseignement supérieur: le SNAESURS déclenche une grève générale et illimitée

La tension monte dans l’enseignement supérieur guinéen. Le Syndicat national autonome de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (SNAESURS) a annoncé une grève générale et illimitée sur toute l’étendue du territoire national à compter du lundi 3 novembre 2025. Cette décision risque de paralyser les universités, les centres de recherche (CR) et les centres de documentation et d’information (CDI) du pays.

Dans sa déclaration, le syndicat justifie ce mouvement par l’échec des démarches menées auprès des ministères de l’Enseignement supérieur. Il dénonce le non-respect du décret D/2024/0027/PRG/CNRD/SSG du 24 janvier 2024 et de la loi L/2023/0016/CNT du 21 juillet 2023, pourtant adoptés depuis plusieurs mois.

Le SNAESURS exige l’application effective du décret présidentiel fixant les rémunérations des fonctionnaires titulaires de grades dans les institutions d’enseignement supérieur. Il insiste sur la mise en œuvre des articles 4, 5, 6, 8 et 13, qu’il estime être restés sans effet. Selon le Bureau exécutif national, cette application est « indispensable pour la dignité professionnelle et la motivation du personnel académique ».

Le syndicat pointe du doigt le ministère du Travail et de la Fonction publique, qu’il accuse d’être à l’origine du blocage administratif. Faute de réponse satisfaisante, le Bureau exécutif national appelle les coordinations régionales, secrétaires généraux de sections et délégations syndicales à faire respecter rigoureusement le mot d’ordre de grève.

