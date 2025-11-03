Présidentielle : la Cour suprême bouclée, le Général Doumbouya attendu ?

L’heure tourne pour les prétendants au fauteuil présidentiel. Le compte à rebours est lancé : les candidats à la magistrature suprême ont jusqu’à ce lundi 3 novembre 2025 à 23h59 pour déposer leurs dossiers à la Cour suprême, conformément au calendrier de la Direction Générale des Élections (DGE).

À ce stade, seules deux candidatures ont été officiellement enregistrées : Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre et leader du PEDN, ainsi que Dr Ousmane Kaba, ancien ministre et président du PADES.

Ce lundi matin, un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé autour de la Cour suprême. Des éléments des forces spéciales veillent aux abords du bâtiment, filtrant les accès et maintenant une vigilance maximale.

Une telle mobilisation laisse clairement présager l’arrivée imminente du général Mamadi Doumbouya, pressenti pour déposer à son tour son dossier de candidature.

Autour du site, plusieurs mouvements de soutien se sont déjà massés, en signe d’encouragement, dans une ambiance mêlant ferveur et attente.

La journée s’annonce décisive.

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno