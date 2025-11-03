ledjely
Les fils et filles de Boffa unis pour soutenir leurs écoles

Par LEDJELY.COM

La mobilisation des ressortissants de Boffa continue d’inspirer. Le week-end dernier, la plateforme Nouvelle Dynamique – Boffa a procédé à la remise officielle de tables-bancs au Lycée et Collège Marien N’Gouabi, répondant ainsi à un besoin pressant exprimé par la Direction Préfectorale de l’Éducation.

La cérémonie s’est tenue dans la cour des Établissements Sadabi, en présence du Préfet de Boffa, des notabilités locales, du corps enseignant, ainsi que de nombreux élèves et membres de la communauté éducative.

« Ce geste, au-delà de sa valeur matérielle, témoigne d’un profond attachement à notre terroir et d’une volonté commune de participer activement au développement éducatif de notre préfecture », a déclaré un des membres de la plateforme Nouvelle Dynamique – Boffa.

Les autorités locales ont salué cette démarche citoyenne et encouragé la poursuite d’initiatives similaires dans d’autres localités.

La rencontre a également permis de présenter une plateforme numérique visant à recenser les ressortissants de Boffa à travers le monde, dans le but de renforcer la coordination et la solidarité entre les membres de la communauté.

À travers cette action, la Nouvelle Dynamique – Boffa réaffirme son engagement à promouvoir une citoyenneté active, une éducation de qualité et un développement local participatif.

Thierno Amadou M’bonet Camara

