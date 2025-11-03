Université de Kankan : le mot d’ordre de grève se fait sentir 

Les enseignants-chercheurs de l’Université Julius Nyerere de Kankan ont boudé les salles de classe ce lundi 3 novembre 2025, en raison de l’appel à la grève lancé par le Syndicat national autonome de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (SNAESURS).

Alors que de nombreux étudiants étaient présents pour entamer la semaine, le corps enseignant de la plus grande institution d’enseignement supérieur de la région de Kankan a préféré se conformer au mot d’ordre national de grève. Dans une récente déclaration, le SNAESURS a dénoncé l’absence de résultats concrets concernant la mise en œuvre effective du décret du président de la transition, malgré de multiples rencontres avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ainsi qu’avec celui du Travail et de la Fonction publique.

Approchés sur place, les responsables locaux du syndicat ont préféré ne pas s’exprimer. L’un d’eux s’est contenté de déclarer aux journalistes.

« La situation n’est pas à notre niveau. C’est le niveau national qui a déclenché la grève et, donc, nous ne pouvons rien dire de plus à ce sujet », a-t-il brièvement indiqué.

Difficile de recueillir les impressions des étudiants rencontrés sur le campus. Beaucoup se sont dits surpris par cette cessation soudaine des cours.

Michel Yaradouno, depuis Kankan