Présidentielle : Mme Makalé Camara, présidente du FAN, dépose sa candidature

À quelques heures de la clôture officielle pour le dépôt des candidatures à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le siège de la Cour suprême de Guinée est en pleine effervescence. Plusieurs partis politiques s’y pressent pour soumettre leurs dossiers.

Parmi les premiers à franchir les portes de l’institution, Dr Makalé Camara, présidente du Front pour l’Alliance Nationale (FAN), a officiellement déposé sa candidature. Dr Makalé Camara affirme ainsi sa volonté de briguer la magistrature suprême et de proposer une nouvelle vision pour le pays.

« Je suis venue ce matin pour déposer ma candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Ça s’est très bien passé, puisque mon dossier est complet. Ils ont vérifié, tout est là, on m’a remis un récépissé. Je pense qu’une candidature féminine est exceptionnelle. Ce pays doit savoir que les femmes ont des défis, qu’elles ont de l’expérience, de la bonne volonté, et qu’avec elles, c’est une gestion vertueuse », a-t-elle déclaré après le dépôt de sa candidature.

Balla Yombouno, depuis la Cour suprême