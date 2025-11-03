ledjely
Les FVG accusent Mamadi Doumbouya de trahison et appellent à la mobilisation

Par LEDJELY.COM

Dans une déclaration publiée ce lundi 3 novembre 2025, les Forces Vives de Guinée dénoncent ce qu’elles qualifient de parjure du président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, après l’annonce de sa candidature à la présidentielle du 28 décembre prochain.

Les FVG fustigent les violations répétées des droits humains, la montée de la corruption et la restriction des libertés publiques sous le régime actuel. Face à cette situation, les Forces Vives appellent le peuple guinéen à se lever pour défendre la démocratie, l’État de droit et le libre choix de ses dirigeants.

Ci-dessous, le communiqué des FVG : 

