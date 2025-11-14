Présidentielle : L’AFDD soutient officiellement Mamadi Doumbouya 

Habillés en boubous brillants assortis de bonnets soigneusement choisis, les présidents de six partis politiques, désormais regroupés au sein de l’Alliance des Forces pour la Démocratie et le Développement (AFDD), ont tenu ce vendredi 14 novembre 2025 un point de presse. Objectif : annoncer officiellement leur soutien au candidat de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), Mamadi Doumbouya, en vue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

L’alliance regroupe plusieurs formations dirigées par des figures influentes : Diabaté Doré du RPR, Mamadou Oury Diallo du MPL, Hadja Oumou Kanté du PRR, Moussa Baldé du REM, Ansoumane Damaro Camara de l’ANP et Mohamed Cissé de la Nouvelle Guinée (NG).

Dans une déclaration lue par Mamadou Oury Diallo, les leaders de l’AFDD ont souligné l’importance du moment politique que traverse la Guinée, rappelant également le contexte dans lequel s’inscrit leur choix.

Selon eux, plusieurs candidats ont approché l’alliance, mais les discussions les plus sérieuses et constructives ont été menées avec l’équipe de Mamadi Doumbouya. « Ceux du candidat Mamadi Doumbouya, ayant montré le plus d’intérêt, ont eu plusieurs rencontres avec le collège des leaders de l’AFDD sur fond d’échanges fructueux », explique l’alliance.

Ils précisent avoir échangé tant avec le directeur de campagne du candidat qu’avec son premier directeur adjoint chargé de la stratégie politique.

La décision est désormais actée. « Suite à une consultation démocratique de nos bases politiques par voie de vote, et après une réunion extraordinaire du collège des leaders, nous annonçons solennellement que la majorité a opté pour un soutien sans ambiguïté au candidat Mamadi Doumbouya », indique l’AFDD.

Les raisons de ce ralliement ont été longuement détaillées. L’AFDD affirme avoir été convaincue par la qualité des échanges et la convergence des visions politiques : « Les deux parties sont convaincues qu’il est possible de co-construire l’idéal commun d’une Guinée pacifiée, afin d’atteindre l’objectif de développement, de transformation et de modernisation de notre nation ».

L’alliance dit également avoir obtenu des engagements clairs de la part du candidat Doumbouya, notamment en faveur « d’une justice au service du droit, de la bonne gouvernance, de la lutte farouche contre le détournement des deniers publics, du renforcement des libertés politiques et du rétablissement d’un dialogue politique et social permanent ».

Dans cet esprit, l’AFDD s’engage à mettre tout son appareil militant au service du candidat du GMD. « Nous plaçons notre expérience, notre réseau et nos militants au service du candidat Mamadi Doumbouya, assurant une mobilisation totale et loyale sur le terrain, ainsi que la protection des suffrages exprimés », assure-t-elle.

Enfin, les leaders ont appelé leurs militants et sympathisants, en Guinée comme dans la diaspora, à se préparer activement pour la campagne et à se mobiliser dès l’ouverture officielle de la période électorale. « Qu’ils apprêtent leur carte d’électeur pour que, dès le matin du dimanche 28 décembre prochain, ils aillent voter pour le candidat du GMD, le candidat qui s’appelle Mamadi Doumbouya », ont-ils lancé.

Thierno Amadou Diallo