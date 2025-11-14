ledjely
Conakry : l’offensive policière contre le vol à l’arraché s’intensifie

La riposte s’organise à Conakry. Face à la montée inquiétante du vol à l’arraché, devenu l’un des modes opératoires préférés des délinquants de la capitale, la Direction Générale de la Police Nationale passe à la vitesse supérieure. Une nouvelle stratégie opérationnelle vient d’être lancée ce vendredi 14 novembre 2025.

Sur la place d’armes du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le patron de la police a procédé à la remise officielle de seize (16) motos de patrouille destinées aux unités les plus aguerries : GIPPN, BAC, GMIS et BRI. Objectif : renforcer leur mobilité pour traquer, surprendre et neutraliser les auteurs de vols à l’arraché qui sévissent dans la capitale.

Ton ferme, message clair. Djénaba Sory Camara n’a laissé aucune zone d’ombre dans les orientations données aux unités spéciales. Il leur a demandé de se tenir prêtes, “à tout moment et sur tout le terrain”, afin de restaurer la quiétude dans les quartiers les plus touchés.

Au nom des bénéficiaires, le Contrôleur Général de Police Ibrahima Sory Diabaté, Directeur Central des GMIS, a salué un geste à la fois stratégique et attendu. Il a réaffirmé l’engagement sans réserve des forces de sécurité à endiguer cette nouvelle forme de criminalité qui perturbe la vie quotidienne des citoyens.

