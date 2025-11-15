ledjely
Accueil » Conakry : le nouvel échangeur de Bambéto inauguré
A la une

Conakry : le nouvel échangeur de Bambéto inauguré

Par LEDJELY.COM

Ce samedi 15 novembre 2025 marque un tournant majeur pour la mobilité urbaine à Conakry. Le gouvernement a procédé à l’inauguration de l’échangeur de Bambéto, un ouvrage stratégique érigé au cœur de la commune de Ratoma.

La cérémonie, présidée par le président de la transition Mamadi Doumbouya, a mis en lumière l’importance de cette infrastructure pour améliorer la fluidité du trafic et accompagner le développement de la capitale. D’un coût estimé à 339 milliards de francs guinéens, l’échangeur s’impose comme l’un des projets routiers les plus ambitieux réalisés ces dernières années. Il devrait permettre de désengorger un axe longtemps réputé pour ses embouteillages chroniques.

Prenant la parole, le conseiller à la Présidence Yaya Sow a annoncé que l’ouvrage porterait officiellement le nom d’« Échangeur de Bambéto ». Un choix symbolique, pensé en hommage aux victimes des différents événements survenus dans cette zone au fil du temps.

Siby

