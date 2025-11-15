N’Zérékoré : le TPI accueille son nouveau procureur

À N’Zérékoré, le procureur sortant Abdoulaye Komah a passé le témoin à son successeur, Aboubacar Kourouma, désormais chargé de conduire les poursuites au Tribunal de première instance. La cérémonie, organisée dans la salle d’audience du tribunal, a mobilisé les acteurs de l’appareil judiciaire, les forces de défense et de sécurité, la garde pénitentiaire ainsi que les représentants des 11 communautés vivant dans la ville.

Dans son discours, le procureur sortant a adressé ses encouragements à son remplaçant.

« Je pars avec le sentiment d’avoir servi avec dévouement et loyauté. Je souhaite au procureur entrant ainsi qu’à toute l’équipe du parquet de N’Zérékoré, plein succès dans les missions à venir pour une justice plus proche, plus efficace et plus respectueuse des droits de tous », a déclaré Abdoulaye Komah.

De son côté, le procureur entrant, Aboubacar Kourouma, a exprimé sa gratitude envers les autorités.

« le Président, sur proposition du ministre de la Justice, le Garde des Sceaux, a bien voulu renouveler sa confiance en ma modeste personne tout en me nommant procureur de la République près le tribunal de première instance de N’Zérékoré. Je voudrais ainsi exprimer toute ma gratitude au Président, le Général Mamadi Doumbouya, au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour m’avoir une fois de plus confié cette fonction noble et si exigeante », a-t-il déclaré.

Il a également associé ses parents à ses remerciements, rappelant qu’ils lui ont inculqué le goût du travail et soulignant que « assumer les fonctions de procureur de la République est une lourde responsabilité judiciaire. C’est donc avec gravité mais aussi avec fierté et conviction que je prends aujourd’hui mon rôle de procureur de la République du TPI de N’Zérékoré », a-t-il dit.

Aboubacar Kourouma a ensuite rappelé les exigences de sa mission : représenter la société, défendre l’intérêt général et veiller à l’application rigoureuse de la loi, selon le principe fondamental que nul n’est au-dessus d’elle. Il a tenu à préciser que « en d’autres termes la justice n’est fort que respecter que lors qu’elle est attentive aux attentes et interrogations de la population au sein de laquelle elle est instituée en donnant une réponse juste, impartiale, cohérente, consente aux préoccupations quotidiennes des justiciables. C’est donc un engagement que le parquet, que je vais désormais prendre la charge, sera ferme dans la course et l’instruction des affaires pénales », a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il a rassuré les populations de N’Zérékoré, affirmant que peu importe « la nature des affaires, qu’elles modestes ou médiatiques, la même exigence, rigueur et de vérité va constituer notre code de conduite », a conclu le procureur.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré