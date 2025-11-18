Enlèvement des enfants d’Élie Kamano : l’OGDH dénonce une dérive inquiétante

Face à la multiplication d’actes attentatoires aux libertés fondamentales et à la sécurité des citoyens, l’Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen (OGDH) estime nécessaire de prendre la parole publiquement à travers une déclaration. C’est dans ce contexte, marqué par des inquiétudes grandissantes au sein de l’opinion, que l’OGDH exprime sa profonde préoccupation après avoir été informée de l’enlèvement des enfants d’Elie KAMANO, artiste et militant engagé. L’OGDH réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la promotion et de la protection des droits et libertés fondamentaux en Guinée.

DECLARATION :

L’Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l’Homme et du Citoyen (OGDH) a appris, à travers les réseaux sociaux et divers témoignages concordants, avec une profonde indignation, l’enlèvement des enfants de Monsieur Elie KAMANO, artiste, militant pro-démocratie et homme politique.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du dimanche 16 novembre 2025, lorsque des individus non identifiés ont enlevé les enfants pour une destination inconnue.

L’OGDH exprime sa vive préoccupation face à la persistance de pratiques d’intimidation, d’enlèvements et d’atteintes à la sécurité, visant principalement des voix dissidentes ou les membres de leur famille, dans un contexte déjà marqué par une dégradation préoccupante des libertés publiques.

L’OGDH rappelle que la Guinée est État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), textes qui garantissent notamment :

le droit à la vie (articles 6 du PIDCP et 4 de la CADHP) ;

le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, et la protection contre toute forme d’arrestation ou de détention arbitraire (articles 9 du PIDCP et 6 de la CADHP).

Ces garanties trouvent également leur fondement dans la nouvelle Constitution, notamment en ses articles 8, 9 et 10, qui consacrent le respect de la dignité humaine, la liberté individuelle, l’inviolabilité de la personne et la protection contre les actes arbitraires.

Au regard de la gravité des faits et des obligations qui incombent à l’État, l’OGDH :

En appelle aux autorités judiciaires afin qu’elles engagent sans délai une enquête sérieuse, impartiale, en vue de faire toute la lumière sur l’enlèvement des enfants de Monsieur Elie KAMANO, ainsi que sur toute autre affaire similaire ;

Exige des autorités compétentes qu’elles communiquent régulièrement et avec transparence sur l’état d’avancement des enquêtes concernant toutes les autres victimes de ces pratiques, contraires aux principes de l’État de droit ;

Rappelle l’obligation de l’État de garantir la sécurité de toutes les personnes vivant en Guinée dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Enfin, L’OGDH réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la promotion et de la protection des droits et libertés fondamentaux en Guinée, et demeurera vigilante quant à l’évolution de cette affaire.

Conakry, 18 Novembre 2025

POUR LE BUREAU EXÉCUTIF NATIONAL

LE PRÉSIDENT, Me Alpha Amadou DS BAH