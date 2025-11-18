ledjely
Accueil » « Refus d’obtempérer » : la Gendarmerie neutralise un véhicule grâce à un tir
« Refus d’obtempérer » : la Gendarmerie neutralise un véhicule grâce à un tir

Par LEDJELY.COM

Un incident spectaculaire s’est déroulé dans la nuit du lundi 17 novembre 2025 au pont 8 Novembre, à Conakry. Aux alentours de 22 heures, un véhicule Hyundai Palisade immatriculé BA 21 36, en provenance de Donka et en direction de Kaloum, a refusé d’obtempérer aux injonctions des agents de la Gendarmerie postés au check-point.

Selon les forces de l’ordre, le chauffeur a non seulement ignoré l’ordre d’arrêt, mais aurait également tenté « à plusieurs reprises de dangereusement renverser les agents », mettant « gravement en péril leur intégrité physique ».

Un comportement jugé particulièrement alarmant par les gendarmes présents sur les lieux.

Face à la situation, une poursuite a été engagée. Le véhicule en fuite a finalement été immobilisé à Sans-Fils, au carrefour FEGUIFOOT, après un tir de sommation « ciblé » ayant atteint la roue arrière gauche, affirme la Gendarmerie.

À bord du véhicule se trouvaient cinq ressortissants chinois, accompagnés d’un chauffeur guinéen. Aucun blessé n’a été signalé et aucun dégât collatéral n’a été enregistré, précise la même source.

Le chauffeur a été interpellé puis conduit à la Brigade de Recherches de Matam, tout comme le véhicule, pour permettre « la poursuite des enquêtes ».

