ledjely
Accueil » Diplomatie : Aïcha Nanette nommée auprès de l’Union européenne
ActualitésDiplomatieGuinéePolitiqueSociété

Diplomatie : Aïcha Nanette nommée auprès de l’Union européenne

Par LEDJELY.COM

Dans un décret rendu public ce mercredi 19 novembre 2025, le Président de la transition Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs personnalités au service diplomatique guinéen, marquant un renforcement stratégique des relations internationales de la Guinée.

Parmi les personnalités désignées,  Aïcha Nanette Conté occupera désormais le poste d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’Énergie atomique, tout en conservant ses fonctions auprès du Royaume de Belgique.

Masa Kaba est, quant à elle, nommée Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l’État de Libye. Ancienne Contrôleure générale de la Police, elle devra mettre son expertise en gestion et en sécurité au service des relations bilatérales entre Conakry et Tripoli.

En ce qui le concerne, Daouda Soumah, précédemment chargé d’affaires, devient Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République gabonaise, renforçant ainsi les liens diplomatiques entre la Guinée et le Gabon.

Ledjely.com 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Guinée : l’angoisse des enlèvements d’enfants pousse le FRONDEG à sonner l’alarme

LEDJELY.COM

Ballon d’or africain 2025 : le Marocain Achraf Hakimi sacré !

LEDJELY.COM

N’Zérékoré : un gendarme assassiné, le procureur tire la sonnette d’alarme

LEDJELY.COM

Koyamah (Macenta) : l’ex-maire accusé de détournement réapparaît et défie ses détracteurs

LEDJELY.COM

Simandou : Kabiné Komara fait une révélation surprenante

LEDJELY.COM

Anniversaire du Roi Charles III à Conakry : le Royaume-Uni réaffirme un partenariat stratégique et ambitieux avec la Guinée

LEDJELY.COM
Chargement....