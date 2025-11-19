Diplomatie : Aïcha Nanette nommée auprès de l’Union européenne

Dans un décret rendu public ce mercredi 19 novembre 2025, le Président de la transition Mamadi Doumbouya, a procédé à la nomination de plusieurs personnalités au service diplomatique guinéen, marquant un renforcement stratégique des relations internationales de la Guinée.

Parmi les personnalités désignées, Aïcha Nanette Conté occupera désormais le poste d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’Énergie atomique, tout en conservant ses fonctions auprès du Royaume de Belgique.

Masa Kaba est, quant à elle, nommée Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l’État de Libye. Ancienne Contrôleure générale de la Police, elle devra mettre son expertise en gestion et en sécurité au service des relations bilatérales entre Conakry et Tripoli.

En ce qui le concerne, Daouda Soumah, précédemment chargé d’affaires, devient Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République gabonaise, renforçant ainsi les liens diplomatiques entre la Guinée et le Gabon.

