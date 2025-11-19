Koyamah (Macenta) : l’ex-maire accusé de détournement réapparaît et défie ses détracteurs

Après deux ans d’absence, Emmanuel Oua Guilavogui, ex-maire de Koyamah de 2017 à 2023, fait son retour. Depuis le Ghana, où il s’était rendu pour une formation, il a été accusé de détournement de fonds par certains habitants de la commune. Aujourd’hui, il répond et défie ses détracteurs.

À son retour, Emmanuel Oua Guilavogui a entamé une tournée des districts et secteurs de la sous-préfecture. Les accusations persistent. « Les gens disent qu’Emmanuel a détourné l’argent et qu’il a fui », raconte-t-il.

Contacté ce mercredi 19 novembre 2025, l’ex-maire dément avec fermeté : « Ce sont de fausses accusations. Je suis prêt à répondre à toute convocation concernant cette affaire ».

Il précise que son déplacement au Ghana était autorisé par le préfet de Macenta : « Avant mon départ, c’est le préfet qui a émis l’ordre de mission. Je suis allé au Ghana pour une formation, puis j’ai suivi d’autres formations en Turquie ».

Lors de sa tournée, il raconte avoir été confronté aux murmures et aux critiques : « Lors d’un déplacement avec Monsieur Péma, fils de l’ex-ministre Gallema, on m’a dit : “On m’a dit que tu as détourné de l’argent, si je suis avec toi, c’est une honte.” Je lui ai répondu : si c’était vrai, pourquoi ne pas le dire publiquement ? »

Pour Emmanuel Oua Guilavogui, ces accusations visent à l’éloigner des grandes personnalités. « Ils cherchent à me salir. Mais je suis prêt à répondre à la justice pour tout prétendu détournement », a-t-il dit.

Il appelle aussi les communautés locales à exercer leur esprit critique : « Mon combat, c’était quoi ? Regarde la route Irié-Koyamah : 17 milliards pour le reprofilage, le contrat a été donné à un fils de Koyamah. Aujourd’hui, l’état de la route parle de lui-même. Les communautés doivent analyser, éviter les erreurs du passé et tourner cette page ».

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré