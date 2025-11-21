ledjely
$99 millions de Baowu : « Ne vous inquiétez pas… », rassure Bah Oury

Comme annoncé dans nos précédents articles, le Premier ministre, chef du gouvernement, était face à la presse ce vendredi 21 novembre pour aborder plusieurs sujets d’actualité nationale. Parmi eux, le sujet brulant du ticket d’entrée de Baowu dans le projet Simandou, portant sur 99 millions de dollars non encore encaissé par la Guinée.

Le moins qu’on puisse dire est que le chef du gouvernement n’a voulu en dire Beaucoup. S’en remettant au communiqué récemment publié par le géant chinois, Amadou Oury Bah assure que l’argent demeure à la disposition de la Guinée. « Le ticket Baowu, il y a eu beaucoup de racontars à ce sujet. Mais le processus est entièrement conforme aux règles. Baowu a d’ailleurs publié un communiqué allant dans ce sens. Ne vous inquiétez pas, l’argent public reste à la disposition des pouvoirs publics pour une utilisation conforme à ce qui avait été recommandé », a sobrement indiqué le premier ministre.

Balla Yombouno 

