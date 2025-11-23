Ligue 1 : AS Kaloum fait tomber le Horoya AC et consolide son trône

Le complexe sportif de Yorokoguiya a été ce dimanche témoin d’un choc électrique comptant pour la 6ᵉ journée du Championnat national de Ligue 1 entre deux éternels rivaux : le Horoya AC et l’AS Kaloum. Dès les compositions, les deux équipes ont opté pour du classique. En fin du compte, c’est l’ASK qui s’est imposé.

Côté Horoya, le coach aligne : Salif Sékou Sylla, Mohamed Conté, Salif Koulibaly, Issaga Samaké, Mamady Mara en défense. Au milieu : Lansana Sylla, Aboubacar Sylla, Ismaël Camara. En attaque : Daouda Camara, Gnagna Barry et Djibo Wonkoye.

En face, le Gbin Gbin FC présente : Haschou Kemido dans les buts ; une défense composée d’Aboubacar M’Bemba, Facinet Cissé, Ibrahima Kaba, Adama Kourouma ; un milieu regroupant Mohamed Lamine Soumah, Aly Badara Condé et Amadou Mansaré ; et en pointe, Jules Keita, Ahmed Sacko et Mamady Oularé.

Dès le coup d’envoi, les Kaloumistes s’installent dans le jeu, sans toutefois réussir à réellement inquiéter la défense du HAC. L’ambiance est intense aussi bien dans les tribunes que sur la pelouse, mais les deux formations peinent à trouver l’ouverture. Deux faits majeurs marquent cette première période : les sorties sur blessure d’Ahmed Sacko (ASK) et de Daouda Camara (HAC).

Juste avant la pause, le Horoya se procure la plus grosse occasion par Lansana Sylla, qui manque cependant le cadre. Score nul et vierge à la mi-temps (0–0).

Au retour des vestiaires, les deux entraîneurs apportent rapidement du sang neuf : Ibrahima Sory Sankhon et Daouda entrent côté ASK ; Alya Touré et Morlaye Sylla font leur entrée pour le HAC. Le rythme s’intensifie et le Horoya semble prendre le dessus, mais le Gbin Gbin reste solide et bien organisé.

Finalement, contre le cours du jeu, ce sont les Vert et Jaune qui trouvent la faille. Kankou Mady Kourouma surgit et ouvre le score à la 80ᵉ minute. Le Horoya jette alors toutes ses forces dans la bataille, mais se heurte à une défense kaloumiste intraitable.

Après cinq minutes de temps additionnel, l’arbitre met fin à une rencontre palpitante. L’AS Kaloum s’offre ainsi une cinquième victoire et conserve la tête du classement avec 16 points, sous la houlette d’un coach Désiré Fokou plus que jamais inspiré.

Lonceny Camara