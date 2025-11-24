Incendie au ministère de la Sécurité : le Premier ministre ordonne l’ouverture d’une enquête

Un incendie d’origine encore inconnue s’est déclaré dans la soirée de ce dimanche au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, touchant une partie du bâtiment principal. Alertés aussitôt, les agents de la Protection civile se sont rapidement mobilisés. Selon le service de communication du département, leur intervention coordonnée et leur réactivité ont permis de maîtriser et de circonscrire le feu en un temps relativement court, limitant ainsi l’ampleur des dégâts matériels.

Informé en urgence, le Premier ministre et chef du gouvernement, Amadou Oury Bah, s’est immédiatement rendu sur les lieux. Il était accompagné du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général Bachir Diallo, ainsi que de plusieurs hauts cadres du département. Sur place, ils ont donné des instructions fermes pour sécuriser l’enceinte, protéger les archives et ouvrir une enquête technique afin de déterminer l’origine exacte du sinistre.

Le Général Bachir Diallo a, par ailleurs, salué la proactivité, le professionnalisme et le sens du devoir des équipes de la Protection civile mobilisées. Il a rassuré l’opinion publique que toutes les dispositions seront prises pour prévenir de tels incidents à l’avenir.

Une évaluation des dégâts est déjà en cours, tandis que les services techniques poursuivent les travaux de sécurisation pour un retour rapide à la normale.

Balla Yombouno