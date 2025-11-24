ledjely
Accueil » Exploitation de l’or à Siguiri : un ancien député lance un cri de détresse contre les poclins
ActualitésEnvironnementGuinéeHaute-GuinéeMinesPolitiqueSociété

Exploitation de l’or à Siguiri : un ancien député lance un cri de détresse contre les poclins

Par LEDJELY.COM

À Siguiri, l’inquiétude grandit autour de l’usage croissant des machines « poclins » dans les mines artisanales. Ce dimanche 23 novembre 2025, lors d’un entretien accordé à des journalistes, le doyen et ancien député uninominal de la préfecture, l’honorable Sékou Savané, a vivement dénoncé cette pratique ainsi que le rôle de certains opérateurs chinois dans l’exploitation aurifère locale.

Selon lui, l’avenir de la préfecture est gravement menacé si aucune mesure n’est prise. « Nous serons tous insultés un jour par nos enfants si on n’arrête pas le travail des machines poclins dans nos mines artisanales », a-t-il averti, exprimant sa profonde préoccupation face à la destruction progressive de l’environnement.

Rappelant l’histoire de l’exploitation artisanale de l’or, l’honorable Sékou Savané souligne que cette « nouvelle manière » est récente. « Depuis au temps des blancs l’exploitation minière artisanale existait, mais ce n’était pas à cette manière. Le travail dans les mines commençait le 5 février et se terminait le 25 mai pour aller dans les champs. En ce moment, il n’y avait pas de machines poclins et on ne coupait pas d’arbres pour mettre dans les puits », explique-t-il.

Aujourd’hui, dit-il, la situation a radicalement changé : l’usage massif de ces engins lourds et la coupe abusive des arbres ont des conséquences dramatiques. « Ce sont ces machines poclins qui vont détruire notre préfecture… Nos rivières et marigots n’existent plus, nos fleuves sont pollués et tendent vers la disparition », déplore l’ancien député. Il accuse également certains opérateurs chinois d’accentuer cette destruction.

Face à ce qu’il qualifie de menace majeure, Sékou Savané appelle à une mobilisation générale. « Si nous restons les bras croisés à regarder les Chinois et leurs machines poclins détruire chez nous, nous allons tous regretter », prévient-il. Il invite les imams, les doyens, les présidents de district et « tous les bons Siguirakas » à s’impliquer pour stopper cette pratique avant qu’il ne soit trop tard.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Conflits domaniaux : « Vous ne verrez pas deux personnes sur un terrain désormais », assure Mamadou Saliou Sylla

LEDJELY.COM

Kankan : Maurice Iffono ordonné prêtre

LEDJELY.COM

Incendie au ministère de la Sécurité : le Premier ministre ordonne l’ouverture d’une enquête

LEDJELY.COM

Guinée-Bissau : le scrutin de la consolidation ?

LEDJELY.COM

Ligue 1 : AS Kaloum fait tomber le Horoya AC et consolide son trône

LEDJELY.COM

Mamou : Deux morts et plusieurs blessés dans un grave accident 

LEDJELY.COM
Chargement....