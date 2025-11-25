Le ministère de l’Agriculture dévoile ses enjeux, opportunités, acquis et perspectives pour 2025-2040

Le ministère de l’Agriculture a organisé, ce mardi 25 novembre 2025 dans un réceptif hôtelier de Conakry une rencontre réunissant l’ensemble des acteurs du monde rural, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants des organisations agricoles et économiques. L’objectif principal était de faire le point sur les acquis des 100 derniers jours, d’évaluer les réformes en cours et de définir les priorités pour une modernisation durable et inclusive de l’agriculture guinéenne.

Dans son allocution, la ministre de l’Agriculture, Mariama Cire Sylla, a rappelé que depuis l’avènement du CNRD en septembre 2021, le président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, a fait de l’agriculture la pièce angulaire du programme de développement national. Elle a précisé que le secteur agricole occupe une place centrale dans la priorisation des réformes de l’État et constitue le pilier principal du programme Simandou 2040, visant à bâtir le socle du développement pour les 15 prochaines années.

« La Guinée dispose d’un potentiel agricole exceptionnel : plus de 13,7 millions d’hectares de terres arables, un réseau hydrique de plus de 1 300 cours d’eau, une pluviométrie abondante sur six à neuf mois de l’année et un climat favorable. Cependant, notre agriculture reste largement traditionnelle, familiale et peu productive. C’est pourquoi nous devons relever les défis liés à l’accès aux intrants, à la mécanisation, à la recherche agronomique et au financement des producteurs », a déclaré Mariama Cire Sylla.

La ministre a également présenté plusieurs réalisations majeures, notamment :

L’aménagement de plus de 10 000 hectares, dépassant l’objectif initial de 7 000 hectares ;

La distribution d’équipements motorisés et de moissonneuses-batteuses à taux préférentiels ;

L’octroi de crédits sans intérêt pour améliorer la production ;

La réduction du gap d’importation du riz et la position de la Guinée comme premier producteur mondial de fonio ;

Le renforcement des organisations paysannes et la réhabilitation des pistes rurales.

Elle a aussi insisté sur les réformes institutionnelles et digitales engagées :

La digitalisation du secteur à travers une cartographie, un chatbot et un portail dédié aux statistiques agricoles ;

La réforme foncière avec l’adoption prochaine d’une politique et d’une loi foncière agricole ;

La création de nouvelles structures visant à renforcer la performance du ministère : guichet unique de l’agriculteur, delivery unit et direction de la transformation et de l’innovation digitale.

« Notre ambition est de rendre nos exploitations plus productives, modernes et inclusives, de créer de l’emploi et de la richesse dans toutes les régions du pays. La relance de la SOGUIPAH et de la Société cotonnière de Kankan, la finalisation d’un plan stratégique et la mise en place d’une usine opérationnelle permettront d’atteindre ces objectifs », a conclu la ministre Mariama Cire Sylla.

Le représentant du PAM en Guinée, Cyridion Usengumuremyi, qui s’exprimait au nom de l’AFAO et des partenaires techniques et financiers, a salué les efforts du ministère dans le renforcement de la gouvernance et de la compétitivité du secteur.

« La gouvernance du secteur agricole implique une coordination efficace entre les politiques publiques, les acteurs privés, les organisations de producteurs et la société civile afin de garantir la transparence et l’équité. Ensemble, nous pouvons faire de l’agriculture et de l’élevage un moteur de prospérité et de résilience pour la Guinée », a-t-il déclaré.

Il a également réaffirmé l’engagement des partenaires à soutenir la digitalisation, l’innovation et l’inclusion des jeunes et des femmes rurales, en vue de transformer les chaînes de valeur et renforcer la compétitivité des produits agricoles guinéens.

Abdoul Sacko, représentant de la Chambre nationale d’Agriculture, a pour sa part insisté sur la nécessité de clarifier le rôle de chaque acteur dans la gouvernance du secteur.

« La question de la coordination est un enjeu majeur. La Chambre nationale d’Agriculture est pleinement impliquée dans les discussions avec le ministère de l’Agriculture et celui de l’Élevage. Nous sommes à disposition pour accompagner la définition et la mise en œuvre des politiques agricoles, pour transformer les difficultés du secteur en véritables opportunités d’investissement », a-t-il affirmé.

Il a également souligné l’importance de la digitalisation.

« Grâce à la plateforme numérique du ministère, chaque acteur pourra connaître ses responsabilités, suivre les projets et contribuer activement au développement agricole. Les difficultés actuelles, aménagement, mécanisation sont autant d’opportunités pour les investisseurs et opérateurs économiques », dit-il.

Rappelant que la Chambre nationale d’Agriculture constitue le bras opérationnel du ministère, il a salué la mobilisation de l’ensemble des acteurs présents.

Cette rencontre a permis de dresser un tableau clair des acquis, des défis et des perspectives. Ministère, partenaires, organisations paysannes et secteur privé s’accordent sur un point : la gouvernance agricole doit être renforcée pour transformer durablement le secteur.

Pour illustrer ces acquis de manière dynamique, une vidéoprojection a été diffusée, montrant concrètement les chantiers réalisés : mécanisation, travaux sur le terrain, innovations digitales et interventions en faveur des producteurs. Une manière efficace de présenter, de façon synthétique et visuelle, les résultats obtenus par le ministère et ses partenaires.

M’Mah Cissé