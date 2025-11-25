SICASS célèbre ses 25 ans : un quart de siècle d’engagement, d’innovation et d’héritage autour de feu Almamy Ismaël Bangoura

Le Groupe SICASS (Société Internationale de Contrôle Aéroportuaire et de Services de Sûreté) a célébré, ce lundi 24 novembre 2025 dans un réceptif hôtelier de Conakry, ses 25 ans d’existence. Un événement majeur qui marque non seulement la longévité d’une institution, mais aussi la force d’une vision portée par son fondateur, feu Almamy Ismaël Bangoura, figure respectée du monde économique guinéen et africain. Cette cérémonie a permis de revisiter l’histoire du groupe tout en rendant hommage à l’homme dont la rigueur, la clairvoyance et l’humanité ont façonné l’ADN de l’entreprise.

Devant une assemblée composée de ministres, de responsables de l’aviation civile, de représentants de compagnies aériennes partenaires, ainsi que de collaborateurs et invités venus d’Afrique et d’Europe, l’émotion était palpable. Tous ont salué la mémoire du fondateur, disparu en 2020, dont l’héritage continue de guider l’action du groupe. Créé en 2000, SICASS s’est imposé comme un modèle en matière de sûreté aéroportuaire, allant du contrôle des passagers à la vérification documentaire, en passant par la protection des avions et la logistique de sûreté.

Le fils du fondateur et PDG de SICASS Guinée, Aboubacar Sidiki Bangoura, alias Bouba, a ouvert la cérémonie avec un discours empreint d’une profonde émotion.

« c’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole ce soir. Ce titre de PDG de SICASS Guinée que j’occupe aujourd’hui a été emprunté à un grand homme. Les grands hommes ne meurent pas, ils changent de monde. Il a été emprunté à un homme d’honneur, patriote, intègre, leader naturel : mon père, Almamy Ismaël Bangoura », a-t-il déclaré.

Poursuivant son allocution, il a rappelé la croissance fulgurante du groupe et rendu hommage aux collaborateurs et partenaires.

« SICASS existe aujourd’hui dans 14 pays, 17 aéroports, avec un siège à Paris. Nous devons ce succès à la vision et à la constance de mon père. Quand je suis arrivé en Guinée, j’avais 28 ans et j’ai eu la chance de trouver un père après avoir perdu le mien. C’est grâce à lui que nous célébrons aujourd’hui 25 ans de SICASS. SICASS Group est passé d’une escale à Conakry à 17 escales dans 14 pays. Cette progression repose sur la rigueur, la discipline et la confiance renouvelée de nos partenaires. Mais au-delà des procédures, SICASS est une aventure humaine, faite d’efforts, d’apprentissage et de loyauté », a-t-il poursuivi.

Le cofondateur et fils adoptif du fondateur, Maurizio Charitas, est revenu à son tour sur sa rencontre avec celui qu’il appelle son père

« En 2000, j’ai rencontré mon père adoptif, Ismaël Bangoura, qui a concrétisé avec moi l’idée audacieuse de SICASS. Je suis touché de pouvoir en parler 25 ans plus tard. Nous célébrons sa mémoire tout en regardant vers l’avenir », dit-il. Décrivant l’homme derrière l’œuvre : « Mon père guinéen avait une vision claire, une capacité à structurer des équipes et à inspirer les autres. Il savait faire preuve d’une autorité naturelle tout en restant proche des collaborateurs. Aujourd’hui, le groupe continue à évoluer selon ses principes ».

Abdoul Karim Aribot, porte-parole de SICASS Afrique et Europe, a quant à lui souligné l’impact continental de l’entreprise.

« SICASS, c’est une histoire née en Guinée et étendue à travers toute l’Afrique. Grâce à la vision de Almamy Ismaël Bangoura et de Maurizio Charitas, nous avons mis en place des standards qui font aujourd’hui référence dans le continent. Depuis 25 ans, nous formons des professionnels, améliorons la sûreté et accompagnons plus de 30 compagnies partenaires et plus de 6 millions de passagers par an », a-t-il indiqué.

Évoquant la transformation du secteur, il soutient : « Avant SICASS, les compagnies aériennes devaient faire venir des agents de sécurité depuis l’Europe. Aujourd’hui, grâce à l’expertise et à la rigueur du groupe, les compétences locales sont reconnues et respectées ».

Plusieurs représentants de compagnies aériennes partenaires, notamment Hamid de Royal Air Maroc et Kadiatou Bah de Brussels Airlines, ont salué le professionnalisme et la fiabilité du groupe.

Sékou Oumar Thiam, Directeur général de l’Autorité guinéenne de l’Aviation civile, a également rendu un vibrant hommage.

« J’ai toujours eu une estime particulière pour M. Bangoura, même jeune. Son professionnalisme, sa clairvoyance et sa bienveillance ont marqué tous ceux qui l’ont côtoyé. Il nous a montré qu’une entreprise guinéenne pouvait rayonner à travers le continent. Ismaël Bangoura était exceptionnel, à la fois humain et professionnel. SICASS a été créée il y a 25 ans et aujourd’hui est présente dans 17 escales et 14 pays. Cela montre qu’une entreprise guinéenne peut rayonner à l’international. La jeune génération doit s’inspirer de son exemple et oser investir », a-t-il témoigné.

Dr Fodé Bangoura, ami proche du fondateur, a livré un témoignage poignant : « Monsieur Bangoura était plus qu’un partenaire, c’était un père. Il avait une efficacité remarquable et un humour fin. Tout ce qu’il disait, il le faisait. Son œuvre et ses valeurs continuent de guider SICASS. Ismaël Bangoura me manque profondément ».

Une vidéo retraçant la vie du fondateur a ensuite été projetée, rappelant son rôle de bâtisseur, son sens du devoir, sa proximité humaine et son humour discret.

Les différents intervenants ont appelé à préserver et renforcer l’œuvre laissée par feu Almamy Ismaël Bangoura. Ils ont insisté sur la nécessité de perpétuer ses valeurs : travail, discipline, efficacité, loyauté et droiture.

Ce 25ᵉ anniversaire marque ainsi une étape symbolique : celle d’un groupe qui regarde son passé avec gratitude, son fondateur avec respect, et son avenir avec ambition.

La soirée s’est achevée par la découpe d’un gâteau aux couleurs de SICASS, sous les ovations des invités, scellant 25 ans de succès, d’excellence et surtout d’engagement.

M’Mah Cissé