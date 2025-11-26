Affaire du permis de conduire pour motos : Ousmane Gaoual rassure

Depuis quelques jours, la délivrance des permis de conduire pour les motocyclistes fait polémique dans la cité. À ce sujet, lors d’une conférence de prpresseve mercredi 26 novembre, le ministre porte-parole du gouvernement a apporté des précisions et tiré la sonnette d’alarme sur la montée inquiétante des accidents de la circulation en Guinée.

Dans cette démarche, le ministre porte-parole du gouvernement a annoncé l’ouverture prochaine des centres de formation pour le permis de conduire pour les motocyclistes.

« Nous allons ouvrir les centres de formation pour le permis moto. Il faut qu’ils apprennent le code, qu’ils apprennent quelles sont les règles pour obtenir un permis. Chaque propriétaire de moto pourra s’inscrire librement dans ces centres de formation, et cela va démarrer rapidement. Après, il y aura une période durant laquelle les gens passeront des examens pour obtenir leur permis, et plus tard, il y aura l’obligation de le posséder. On ne peut pas dire que demain il y aura un contrôle sur la route où l’on arrêtera ceux qui n’ont pas de permis. Ce n’est pas du tout ce qui est envisagé pour le moment : c’est uniquement la formation pour obtenir le document », a-t-il expliqué.

Pour Ousmane Gaoual Diallo, il est essentiel que les conducteurs connaissent le code de la route, sachent ce qu’il faut respecter et soient formés en conséquence.

« Donc rassurez-vous : ces formations sont ouvertes pour vous et pour tous les citoyens qui souhaitent obtenir le permis. Et il n’y a, pour l’instant, aucune opération de sanction ou de punition pour ceux qui ne le possèdent pas. D’ailleurs, le permis n’est même pas encore disponible physiquement. C’est seulement la formation qui va démarrer », a-t-il rassuré.

Par ailleurs, Ousmane Gaoual Diallo a exprimé une vive inquiétude face aux statistiques alarmantes.

« Plus de 12 000 accidents dans l’année, c’est trop. Nous avons plus de 4 000 personnes aujourd’hui avec un handicap à vie », a-t-il déploré.

Selon lui, la majorité des victimes sont des jeunes. « 60 à 65 % des victimes, c’est la jeunesse. C’est l’avenir de la nation qui disparaît dans ces accidents tragiques », a-t-il alerté.

Balla Yombouno