ledjely
Accueil » Coup d’Etat à Bissau : Embaló exfiltré à Dakar
ActualitésAfriquePolitique

Coup d’Etat à Bissau : Embaló exfiltré à Dakar

Par LEDJELY.COM

Lors d’une session virtuelle jeudi, les dirigeants ouest-africains ont adopté plusieurs mesures fortes, notamment « la condamnation ferme de la tentative de prise du pouvoir par la force », ainsi qu’un appel clair « au rétablissement de l’ordre constitutionnel » et à « la libération sans délai du Président Umaro Sissoco Embaló et de toutes les personnes détenues ». Une démarche qui a permis l’exfiltration du désormais ancien président. 

Les chefs d’État de la CEDEAO ont également annoncé la création d’un comité restreint de médiation. Le Sénégal y occupera une place centrale et devra se rendre à Bissau dans les prochains jours pour veiller à l’application des décisions régionales. Selon le communiqué, cette mission vise à « assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures adoptées ».

Par ailleurs, selon la présidence sénégalaise, le Sénégal affirme avoir été en contact direct avec l’ensemble des acteurs bissau-guinéens depuis le déclenchement de la crise. Ces échanges ont porté sur la libération du président Embaló et d’autres responsables arrêtés, mais aussi sur la réouverture des frontières afin de faciliter la sortie des citoyens et des missions d’observation électorale.

Le communiqué précise également qu’un aéronef a été dépêché par Dakar afin « de contribuer à l’opération de rapatriement ». Cette initiative a permis l’arrivée au Sénégal « sain et sauf » du président déchu Umaro Sissoco Embaló.

Siby

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Massif de Ziama, grotte blindée, Mont Nimba… les trésors cachés de la Guinée forestière

LEDJELY.COM

Guinée-Bissau : le général Horta N’Tam prend les rênes du pays

LEDJELY.COM

Violences en Ligue 1 : le Milo FC et l’AS Kaloum lourdement sanctionnés

LEDJELY.COM

Boffa : immersion au cœur du centre de fumage de poisson où les femmes luttent pour survivre

LEDJELY.COM

N’Zérékoré : les conducteurs de moto réagissent à l’obligation du permis de conduire

LEDJELY.COM

Guinée Bissau : un coup d’Etat qui soulève bien des soupçons

LEDJELY.COM
Chargement....