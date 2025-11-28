Guinée : la campagne électorale officiellement enclenchée

Le président de la transition, Mamadi Doumbouya, a fixé ce jeudi soir, par décret lu à la télévision nationale, les dates officielles de la campagne en vue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Une campagne qui s’étendra sur quatre semaines, du 28 novembre à 00h00 jusqu’au 25 décembre à 23h59.

Durant cette période, partis politiques et candidats auront le champ libre pour mener leurs activités, mais dans le strict respect des lois régissant les réunions et manifestations publiques. Le gouvernement rappelle que la discipline, la sécurité et la conformité aux textes en vigueur constituent des impératifs non négociables.

Au cœur de ce dispositif, la Haute Autorité de la Communication (HAC), investie d’un rôle central : garantir une couverture médiatique équitable et pluraliste. Médias publics et privés devront offrir des temps d’antenne équilibrés, dans un esprit de transparence, afin d’éviter tout déséquilibre dans le traitement de l’information politique.

Le décret engage également plusieurs institutions de l’État à œuvrer ensemble pour assurer le bon déroulement de la campagne et du scrutin. Parmi elles :

Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation

Le Ministère des Affaires étrangères

Le Ministère de la Justice

Le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile

Le Ministère de la Défense nationale

Le Ministère de l’Économie et des Finances

Le Ministère du Budget

La Direction générale des Élections et les organes de supervision

Ledjely.com