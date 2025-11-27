N’Zérékoré : les conducteurs de moto réagissent à l’obligation du permis de conduire

C’est désormais officiel : tous les conducteurs de moto devront disposer d’un permis de conduire pour circuler sur l’ensemble du territoire national. Selon le ministère des Transports, la phase de sensibilisation débute le samedi 29 novembre 2025, avant l’application stricte de la mesure.

Dans la commune urbaine de N’Zérékoré, l’annonce suscite des réactions contrastées. Si certains saluent une décision visant à réduire les accidents, d’autres y voient une charge supplémentaire après celle des plaques d’immatriculation.

Pour Dominique Malomou, cette mesure tombe au mauvais moment, surtout après les dépenses liées à l’immatriculation.

« Le permis là, nous, on n’aime pas. Parce qu’on n’a pas l’argent d’abord. Tu peux prendre un permis si on te paye, mais à l’heure-là, on ne te paye pas. S’ils pouvaient diminuer l’argent-là, ce serait bon, mais 800 000 francs, c’est trop quand même », a-t-il déploré.

Un autre conducteur, Nabé, estime que l’obligation arrive au « pire moment », notamment pour ceux qui utilisent la moto comme moyen de survie.

« Si tu dis à ces gens-là de prendre un permis à 800 000 francs alors que la moto ne leur appartient pas, je pense que ce n’est pas opportun pour eux », a-t-il regretté.

Il rappelle que même les étudiants se tournent vers le taxi-moto pour financer leurs études. Il s’interroge également sur l’impact de cette mesure en pleine campagne présidentielle.

« S’il essaie de dire ça, est-ce que ça ne peut pas être une cause de se désengager de la campagne ? »

Nabé évoque aussi le cas des propriétaires de vieilles motos.

« Quelqu’un qui a une vieille moto qu’on ne peut même pas acheter à 800 000 francs… Comment pourrait-il payer un permis de conduire à ce prix, alors que la moto elle-même ne vaut pas ça ? », s’interroge-t-il.

Conscient du caractère légal de la décision, il plaide toutefois pour un allègement.

« On sait que c’est une loi qu’on doit accepter, mais vu la conjoncture économique du pays, on ne pourra pas acheter à l’heure-là. Le montant est trop élevé. S’ils peuvent repousser la date ou diminuer le prix, ce serait une solution pour tout le monde », a-t-il plaidé.

Contrairement aux critiques, d’autres conducteurs saluent la mesure. Gaddawé, moto-taximan, estime qu’elle pourrait contribuer à assainir la circulation.

« J’invite la population à accepter de prendre les permis de conduire. Nous, on est prêts. Mais il ne faudrait pas qu’on paie ce montant et que les policiers et gendarmes continuent à nous fatiguer. Parce qu’au barrage, ils nous créent tous les problèmes », a-t-il averti.

Selon le ministre porte-parole du gouvernement, les centres de formation ouvriront officiellement le 29 novembre sur toute l’étendue du territoire pour permettre aux conducteurs d’obtenir leur permis.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré