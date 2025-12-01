Kankan : des enseignants boycottent les cours

Des enseignants des écoles publiques de la commune urbaine de Kankan ont massivement répondu au mot d’ordre de grève lancé par l’intersyndicale FSPE–SNE. Dans tous les établissements primaires et secondaires visités, seule l’administration était présente ce lundi.

Au Lycée Almamy Samory Touré, au Lycée 3 Avril, au Lycée Marien N’Gouabi ou encore dans les écoles primaires Farako 1 & 2, aucune activité pédagogique n’a été enregistrée en ce 1er décembre 2025. Dès 8 heures, de nombreux élèves avaient pourtant pris d’assaut les établissements sans être informés de la grève.

« Je ne savais rien de la grève. Nous n’étions même pas informés. Avec ce début d’année scolaire, si nous cessons aussi les cours, ça peut pénaliser nos préparatifs pour les examens nationaux », s’inquiète un candidat au baccalauréat rencontré au Lycée Morifindjan Diabaté.

Contacté par téléphone, le directeur préfectoral de l’Éducation de Kankan dit vouloir engager une stratégie pour désamorcer la crise au niveau local.

« Il y a eu cours dans certaines écoles de 8h à 10h, mais maintenant il y a une grande perturbation. J’ai fait le tour de plusieurs établissements et nous avons trouvé uniquement l’administration sur place. Les élèves ont attendu un moment et, n’ayant pas vu d’enseignants, ils sont repartis à la maison. Nous allons rencontrer les responsables locaux du syndicat de Kankan pour discuter et voir comment sauver notre juridiction », assure Souleymane Daffé.

Pour l’instant, les responsables locaux de l’intersyndicale n’ont pas souhaité s’exprimer malgré nos sollicitations.

Michel Yaradouno