Collège Hadja Rabiatou Serah Diallo : « Chez nous, la grève n’a pas été respectée »

Alors que l’intersyndicale de l’Éducation (FSPE, SNE) a appelé à une grève générale illimitée à partir de ce lundi 1er décembre, invitant enseignants et élèves à rester à la maison après l’échec des négociations avec le gouvernement, certains établissements de Sanoyah ont tourné le dos au mot d’ordre. C’est le cas de l’école primaire de Sanoyah Rails-Plateau et du collège Hadja Rabiatou Serah Diallo, où les cours se sont déroulés presque normalement.

Au collège Hadja Rabiatou Serah Diallo, le constat sur le terrain témoigne d’une présence effective de l’équipe administrative et de plusieurs enseignants. Dans les salles de classe visitées par notre reporter, des élèves étaient bel et bien présents, même si les effectifs restaient faibles. Dans d’autres classes, malgré la présence des apprenants, certains enseignants n’avaient pas répondu à l’appel.

Une divergence de position s’est clairement manifestée entre le directeur des études et un enseignant lors d’un bref échange. Le premier assure : « Chez nous, pas de grève ici », tandis que l’enseignant rétorque : « Dites pour le moment. Si Aboubacar Soumah donne le ton, on ira en grève ».

Interrogé par notre rédaction, Aboubacar Sylla, directeur des études, se veut rassurant : « Chez nous, la grève n’a pas été respectée. Les élèves et enseignants ont répondu présents. Les cours se poursuivent normalement. Nous avons un programme dicté par le département de tutelle et nous tenons à le respecter. Tant que le gouvernement ne nous informe pas officiellement d’une suspension des cours, nous continuerons à enseigner », affirme-t-il.

Il lance également un appel à ses collègues : « Notre devoir est de transmettre le savoir. Je demande aux enseignants de venir assurer les cours conformément au programme établi ».

Du côté de l’école primaire de Sanoyah Rails-Plateau, le scénario est similaire. Après vérification, le directeur Amadou Diouldé Diallo confirme une faible adhésion au mot d’ordre.

« Je peux dire que chez nous, la grève n’est pas suivie. Tous les enseignants programmés sont présents, à l’exception de quelques malades. Les élèves, eux, sont venus massivement. Pour cette journée, la grève n’a pas été respectée ici », assure-t-il.

Balla Yombouno