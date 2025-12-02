ledjely
Décès d'Abdoulaye Sow : « J'ai eu une communication avec lui avant-hier » (Gabriel Haba)
Décès d’Abdoulaye Sow : « J’ai eu une communication avec lui avant-hier » (Gabriel Haba)

Par LEDJELY.COM

Alors que les hommages affluent après le décès d’Elhadj Abdoulaye Sow, secrétaire général de l’USTG et de la FESABAG, la société civile guinéenne salue la mémoire d’un homme de courage et d’engagement. Gabriel Haba, de la Coalition Nationale des Organisations de la Société Civile (CNOSC), a témoigné de l’impact majeur du défunt sur le mouvement social : « un homme très combatif, un homme d’un courage rare, un homme qui a levé plus haut l’image du mouvement syndical ».

Gabriel Haba a souligné que le parcours d’Abdoulaye Sow fut « riche d’hommes, de combattants, riche d’un parcours de défenseur des droits des travailleurs » et que son décès laisse la société civile « attristée » et « abattue ». La CNOSC présente ses condoléances à sa famille et à l’ensemble du mouvement syndical, affirmant que « la Guinée vient de perdre un très grand combattant qui a inspiré quand même le mouvement social guinéen », a-t-il indiqué.

Le témoignage de Gabriel Haba révèle l’engagement indéfectible d’Abdoulaye Sow, même durant ses derniers jours. Il a raconté leur dernière conversation, survenue avant-hier, concernant une tentative de réconciliation au sein du milieu syndical « J’ai eu une communication avec lui avant-hier. Je l’ai appelé, j’ai dit, ah, camarades, je voudrais votre appui pour m’aider à réconcilier l’intersyndical, notamment le SLEG et les deux autres, SNE et la FSP. Il m’a dit, camarades, je suis alité, je suis malade, mais je ne peux pas me déplacer pour venir aujourd’hui au CNOSC. Mais je vous promets que je vais appeler Abdel Aissou, notamment, qu’il va appeler le camarade Soumah pour s’impliquer davantage pour que les deux parties soient réconciliées », a-t-il déclaré.

Malgré la maladie qui le retenait à l’hôpital, Abdoulaye Sow a tenu sa promesse. « Il l’a fait, il a fait ses appels, il a fait ce qu’il pouvait. Malheureusement, aujourd’hui, on me dit qu’il n’existe plus. Il a tiré sa révérence », a-t-il souligné.

Gabriel Haba conclut son hommage en insistant sur la nécessité de la prière pour le repos de l’âme de cet homme qui a tant donné à la Guinée.

Thierno Amadou Diallo

