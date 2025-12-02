Syli national : Pourquoi certains cadres boudent-ils la sélection ?

Depuis l’arrivée de Paulo Duarté à la tête du Syli national, certains cadres de l’équipe semblent se faire rares. Peut-on encore en déduire que Naby Keita, Moriba Kourouma, Mohamed Bayo ou Morgan Guilavogui refusent de répondre à l’appel du sélectionneur guinéen ? Mohamed Paul Fathia Tounkara a apporté des précisions importantes ce mardi dans l’émission « On n’est pas forcément d’accord » sur CIS Media.

« Je ne vous apprends rien que la non-venue des joueurs dont nous parlons n’a rien à voir avec Paulo Duarté, car les faits sont antérieurs à Duarté. Mais il a essayé et essaye encore d’avoir tous les joueurs en sa possession. C’est pourquoi il garde contact avec tout le monde. Il y a certains qui disent tout poliment : Coach, merci d’appeler, je suis prêt à tout donner pour le pays, mais pour le moment je préfère me consacrer à mon club. Il y a d’autres qui disent Je viens, puis je viens pas. Un autre groupe désespéré, je vais venir, pendant qu’il joue pas, et dès qu’il commence à jouer, je vais réfléchir. Et un dernier : Un Oui, un moment, je suis en manque de compétition en club, et donc je ne peux pas venir. Vous voyez déjà combien de fois c’est compliqué », a déclaré Paul Fathia Tounkara.

De son côté, le Portugais n’a pas caché son étonnement face à cette situation. Dans la presse, il a affirmé : « Depuis que je suis coach, c’est ma première fois de voir ça, et c’est extraordinaire. Un joueur refuse la sélection et se met en face de l’histoire, car il y a aucune raison de refuser de répondre à l’appel du peuple, surtout dans des situations difficiles comme la nôtre. La porte reste ouverte, et ceux qui veulent venir viendront d’eux-mêmes, mais c’est la Guinée qui passe en premier, et non un footballeur ».

Lonceny Camara