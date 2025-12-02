N’Zérékoré : Joachim Lamah perd 40 millions de GNF dans un incendie

Ce mardi 2 décembre 2025, alors que les élèves étaient en classe au lycée Félix Roland Moumié, un incendie s’est déclaré dans un bâtiment situé au quartier N’Yenh Sokoura, dans la commune urbaine de N’Zérékoré. L’incendie, vraisemblablement causé par un court-circuit, a consumé la concession et tout son contenu, perturbant les cours des élèves du lycée, venus prêter main-forte pour limiter les dégâts. Plusieurs millions de francs guinéens sont partis en fumée.

Choqué par l’ampleur de la destruction, Joachim Lamah, maître plombier de profession, lance un appel au gouvernement et aux personnes de bonne volonté pour obtenir une assistance.

Interrogé, il a révélé qu’un montant de 40.000.000 FG en espèces a été réduit en cendres.

« Ma fille qui est malade a demandé qu’elle veut manger, et il n’y avait plus rien ici. Donc je suis allé à Ona pour lui chercher à manger. 10 à 15 minutes, ma femme m’appelle, qu’il y a eu feu. Avant que je n’arrive, le feu avait déjà pris presque tout le bâtiment. J’avais 40 millions de GNF », a relaté Joachim Lamah.

Heureusement, aucune vie n’a été perdue. Sa femme, enceinte de plusieurs mois, et sa fille étaient couchées au salon au moment des faits et ont été mises à l’abri à temps. Malgré les efforts des élèves qui ont abandonné leurs cours pour tenter de sauver la maison, le bâtiment et tout son contenu ont été détruits.

« Ma femme avait 17 millions et pour moi, c’était 23.000.000 FG qui étaient en espèces. Mais, pour le bâtiment de 3 chambres salon et ses objets, je ne peux pas faire le coût total », a ajouté Joachim Lama, visiblement paniqué par cette perte.

Le plombier a tenu à remercier les élèves pour leur solidarité avant de solliciter l’aide du gouvernement et des citoyens.

« Ce sont les élèves-là que je remercie très sincèrement parce qu’ils sont ceux qui sont sortis très massivement pour venir nous secourir sinon, l’autre bâtiment allait partir aussi. En tant qu’ouvrier qui se débrouille, si un tel cas m’arrive, il ne fait que pleurer auprès des autorités et les personnes de bonne volonté de nous venir en aide », a-t-il lancé, les larmes aux yeux.

Cette tragédie met en lumière le manque criant de sapeurs-pompiers dans la ville de N’Zérékoré, alors que les incendies se multiplient et nécessitent une intervention rapide pour protéger les citoyens.

Foromo Fazy Béavogui depuis N’Zérékoré