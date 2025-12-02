Siguiri : face à Morissanda, des jeunes accusent les autorités d’abandonner l’environnement

Après deux jours de vives tensions à Siguiri, le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, a dépêché une délégation gouvernementale composée du ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, et du secrétaire général des Affaires religieuses, Karamo Diawara, pour tenter d’apaiser la situation et trouver une solution durable à la crise qui secoue la ville. La rencontre s’est tenue au vestibule des Magassouba, choisi comme cadre d’échanges entre les parties.

Prenant la parole au nom des jeunes patriotes engagés dans la lutte contre la destruction de l’environnement, Mamadi Sylla a pointé du doigt la responsabilité de certaines autorités administratives dans la dégradation accélérée des espaces naturels.

« Vous venez de dire que l’arrêt des travaux des machines poclains est très facile, mais nous, on vous informe qu’il n’y a pas un travail plus difficile aujourd’hui en Guinée que de mettre fin à cette activité destructive, parce que les préfets, les gouverneurs, certains ministres qui sont à Conakry sont tous en connivence avec les Chinois dans cette activité. Ils ont tous des Chinois présents dans les brousses à Siguiri pour détruire notre environnement à cause de leur intérêt égoïste. Les doyens ici présents, nous sommes ici aujourd’hui parce que vous et vos pères avez préservé l’environnement pour nous. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas préserver à notre tour le même environnement pour nos enfants ? », s’interroge-t-il.

Poursuivant, ce jeune leader soutient : « C’est cette idée qui nous pousse à mener cette lutte. Sinon, je vous assure, si le travail des machines poclains continue comme ils sont en train de le faire, dans 5 ans Siguiri sera comme Banankoro. Pourtant, le président avait interdit le travail des machines poclains à travers un décret, mais ce décret n’est pas respecté ici à Siguiri. Les machines sont dans nos brousse comme des fourmis ».

Face à ces accusations et à cette inquiétude grandissante, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, a tenu à rassurer les jeunes et les sages en promettant de transmettre fidèlement leurs préoccupations au Chef de l’État.

« Je vous ai écoutés avec intérêt. Assurez-vous que le président de la République prendra ses responsabilités face à ce crime. Ce soir, j’irai avec certains parmi vous pour aller voir les dégâts causés par les machines, comme vous l’avez dit, et prendre des images pour montrer au président de la République. Pour arrêter cette activité au profit de l’intérêt national est un bon jour pour le président », a-t-il indiqué.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri