ledjely
Accueil » Demande de proposition : UNICEF Guinée un bureau d’études ou un groupement de bureaux d’études pour une mission d’études architecturales & techniques et la supervision des travaux de construction des hubs régionaux de Mamou, Kankan et N’zérékoré
Actualités

Demande de proposition : UNICEF Guinée un bureau d’études ou un groupement de bureaux d’études pour une mission d’études architecturales & techniques et la supervision des travaux de construction des hubs régionaux de Mamou, Kankan et N’zérékoré

Par LEDJELY.COM

 Dans le cadre de ses activités en République de Guinée, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) propose d’initier la construction de trois (03) HUBS dans les régions de Mamou – Kankan et Nzérékoré.

A cet effet, l’UNICEF souhaite recourir à un/ bureau d’études ou groupement de bureau d’études en génie civil qui a/ont l’expérience et les capacités techniques, humaines et financières pour assurer le rôle de Maitre d’œuvre, pour conduire la mission d’études sur une période ne dépassant pas un virgule cinq (1,5) mois (jours calendaires) pour la mission étude et la mission de supervision sur une période de six (06) mois à partir de la date de signature du contrat des travaux, avec une période de garantie de douze (12) mois après la réception provisoire des travaux.

Pour plus de détails, prière de cliquer sur le lien ci-dessous :

UNICEF LRPS-GUI-2025-9201570_Mission ETUDES et SUIVI 03 HUBS_01 12 25vsUNICEF LRPS-GUI-2025-9201570_Mission ETUDES et SUIVI 03 HUBS_01 12 25vs

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

AGL Guinée réaffirme son engagement lors de la Journée Internationale de Lutte contre le VIH/sida

LEDJELY.COM

Mariama Lamarana Diallo, epouse de Marouane : « C’est une situation très compliquée pour moi »

LEDJELY.COM

Un an après l’enlèvement du journaliste Habib Marouane Camara, la presse guinéenne étouffe

LEDJELY.COM

Siguiri : Morissanda Kouyaté promet de « révéler toute la vérité » au président

LEDJELY.COM

Guinée-Bissau : un nouvel échec se dessine pour la CEDEAO

LEDJELY.COM

Siguiri : face à Morissanda, des jeunes accusent les autorités d’abandonner l’environnement

LEDJELY.COM
Chargement....