Demande de proposition : UNICEF Guinée un bureau d’études ou un groupement de bureaux d’études pour une mission d’études architecturales & techniques et la supervision des travaux de construction des hubs régionaux de Mamou, Kankan et N’zérékoré

Dans le cadre de ses activités en République de Guinée, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) propose d’initier la construction de trois (03) HUBS dans les régions de Mamou – Kankan et Nzérékoré.

A cet effet, l’UNICEF souhaite recourir à un/ bureau d’études ou groupement de bureau d’études en génie civil qui a/ont l’expérience et les capacités techniques, humaines et financières pour assurer le rôle de Maitre d’œuvre, pour conduire la mission d’études sur une période ne dépassant pas un virgule cinq (1,5) mois (jours calendaires) pour la mission étude et la mission de supervision sur une période de six (06) mois à partir de la date de signature du contrat des travaux, avec une période de garantie de douze (12) mois après la réception provisoire des travaux.

Pour plus de détails, prière de cliquer sur le lien ci-dessous :

