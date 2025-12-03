AGL Guinée réaffirme son engagement lors de la Journée Internationale de Lutte contre le VIH/sida

À l’occasion de la Journée Internationale de Lutte contre le VIH/sida, célébrée cette année sous le thème : « Surmonter les bouleversements, transformer la riposte au sida », Africa Global Logistics (AGL) Guinée a organisé ce lundi 1er décembre 2025, une journée de sensibilisation sur l’ensemble de ses sites opérationnels. Cette initiative traduit l’engagement constant d’AGL en faveur de la santé, de la prévention et du bien-être de ses collaborateurs.

À travers des sessions d’information, d’échanges et de rappel des bonnes pratiques, les équipes de Conakry Terminal et d’AGL Guinée ont été sensibilisées aux enjeux liés au VIH/sida. L’objectif : renforcer la prévention, encourager les comportements responsables et rappeler que, malgré les progrès médicaux, la pandémie demeure une réalité nécessitant vigilance et responsabilité.

« La pandémie du VIH/sida existe toujours. Nous devons rester vigilants, car les défis qui attendent notre entreprise nécessitent des collaborateurs en bonne santé, pleinement capables de contribuer à notre performance collective. La santé et le bien-être de nos équipes et de leurs familles constituent un pilier essentiel de la politique RSE d’AGL. En cette journée symbolique, j’encourage chacun à adopter un comportement responsable, à s’informer et à protéger son entourage. Ensemble, nous pouvons transformer la riposte et bâtir une communauté plus forte et plus résiliente » déclare M Ibrahima DIALLO, Directeur Général Pays d’AGL Guinée.

À travers cette mobilisation, AGL Guinée confirme sa volonté de contribuer à une riposte nationale efficace, inclusive et durable, en multipliant les initiatives de prévention et en s’associant à des partenaires engagés.

À propos d’AGL Guinée

AGL Guinée est un acteur majeur des solutions logistiques, maritimes, de transport et de transit en Guinée. Depuis 2011, via Conakry Terminal, l’entreprise assure l’exploitation exclusive du terminal à conteneurs du Port Autonome de Conakry et compte plus de 1 000 collaborateurs répartis dans ses filiales. Avec son agence à Kamsar, AGL accompagne le développement des projets miniers dans la région de Boké.

