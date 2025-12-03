Siguiri : Morissanda Kouyaté promet de « révéler toute la vérité » au président

Comme annoncé dans l’un de nos précédents articles, la délégation gouvernementale dépêchée à Siguiri a rencontré, ce mardi 2 décembre 2025, les sages et les jeunes de la localité. Après ces échanges, le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, s’est rendu sur plusieurs sites fortement dégradés par les travaux des machines poclains.

Constatant l’ampleur des dégâts environnementaux, le ministre, visiblement en colère, a filmé lui-même les lieux et déclaré :

« Si je ne viens pas moi-même voir tout ça, il ne connaîtra pas, parce que celui qui vient, dès qu’on lui donne 200 millions ou autre, il se précipite pour aller dire le contraire. Je suis sûr que le président ne connaît pas tout ça. Moi, j’ai été envoyé par le président de la République, je ne suis pas venu de moi-même. Je n’ai pas besoin d’argent ni d’autre chose, parce que c’est ce que vous avez l’habitude de faire : celui qui vient pour contrôler, vous lui donnez beaucoup d’argent pour qu’il falsifie la réalité. Ça ne marchera pas avec moi. Je lui (au président) dirai toute la vérité qu’on lui cache. Ça, c’est un crime contre l’environnement », a fustigé le ministre des Affaires étrangères.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri