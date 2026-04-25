Explosions et frappes aériennes au Mali : « la situation est sous contrôle » (FAMa)

Plusieurs localités du Mali, dont Mali, Bamako, Kati, Gao et Kidal, ont été visées tôt ce samedi par des attaques simultanées attribuées à des groupes armés terroristes, selon des sources locales et sécuritaires. Des explosions, des tirs nourris et des opérations militaires en cours ont semé la panique dans plusieurs zones, notamment autour de la capitale. L’Etat major tente de rassurer.

Des scènes de tension extrême ont secoué le Mali dans la matinée de ce samedi 25 avril 2026. Plusieurs attaques simultanées ont été signalées dans différentes régions du pays, notamment à Kati, Bamako, Gao, ainsi que dans le centre et le nord, notamment à Kidal.

À Kati, des habitants ont rapporté de fortes détonations suivies d’explosions, provoquant un mouvement de panique au sein des populations. Dans la capitale, des tirs ont été entendus dans le secteur de la base 101 de Sénou, non loin de l’aéroport international de Bamako, une zone stratégique fortement surveillée.

En milieu de journée, la situation restait tendue. Des hélicoptères militaires maliens ont été aperçus en manœuvre au-dessus de Bamako, procédant à des frappes ciblées et à des opérations de sécurisation autour de l’aéroport et de ses environs. Dans la ville, les rues sont largement désertes et des déflagrations intermittentes continuent d’être entendues, traduisant une atmosphère de grande inquiétude, rapportent des médias.

Dans un communiqué, l’État-Major Général des Armées a confirmé les attaques tout en assurant avoir repoussé les assaillants.

« L’Etat Major Général des Armées informe l’opinion nationale que dans la matinée du 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont tenté des attaques dans certaines villes du pays. Ils ont immédiatement essuyé de violents revers grâce au professionnalisme et à l’engagement des FAMa. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements détruits. Les opérations de ratissage continuent, la situation est sous contrôle », a indiqué le communiqué.

L’armée a également appelé la population au calme et à la vigilance face à la circulation d’informations non vérifiées : « L’État-Major Général des Armées appelle les populations à garder leur calme et à faire preuve de discernement en ne relayant aucune vidéo ou message de propagande visant à alimenter l’inquiétude générale ».

Ces événements surviennent dans un pays sahélien déjà fragilisé par plus d’une décennie de conflit armé et d’activisme jihadiste, où les autorités de transition font face à des défis sécuritaires persistants.

Alors que les opérations militaires se poursuivent dans plusieurs zones, l’incertitude demeure sur l’ampleur exacte des attaques et leurs conséquences. Les heures à venir seront déterminantes pour évaluer la situation sécuritaire dans la capitale et au-delà.

N’Famoussa Siby