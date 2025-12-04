La Chine fait un don de plus de 3,5 millions de dollars US pour soutenir le programme d’assistance alimentaire et de nutrition aux populations vulnérables en Guinée

La Chine et le PAM unissent leurs efforts pour renforcer la sécurité alimentaire en Guinée grâce à un don de 3,5 millions USD.

« Le Gouvernement de Guinée exprime sa profonde gratitude pour ce geste de solidarité. Cet appui s’inscrit dans le prolongement de l’accord signé avec la République Populaire de Chine le 5 septembre 2024, que nous considérons comme un véritable partenariat stratégique, déjà matérialisé par huit résultats concrets. Ce don illustre l’amitié durable entre nos deux pays et renforce notre collaboration avec le PAM pour améliorer la sécurité alimentaire », a déclaré Son Excellence Monsieur Ismaël Nabé, Ministre du Plan et de la Coopération Internationale en Guinée.

Conakry, Guinée – 3 décembre 2025 – Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies en Guinée en collaboration avec le Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, a organisé ce mercredi une cérémonie officielle de remise du don du Gouvernement de la Chine, octroyé à travers l’Agence Chinoise de Coopération Internationale pour le Développement (CIDCA), pour soutenir les efforts de lutte contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition dans le pays. L’événement a réuni le Ministre du Plan et de la Coopération Internationale, l’Ambassadeur de Chine en Guinée, le Directeur Pays et Représentant du Programme Alimentaire Mondial (PAM), et des hauts cadres du gouvernement. La cérémonie s’est tenue au Ministère du Plan et de la Coopération Internationale, suivie d’une visite au magasin de Tombo où sont stockés les vivres, en présence des représentants du Gouvernement guinéen et de l’Ambassade de Chine.

Ce don, d’un montant de 3,5 millions USD, permettra de fournir une assistance alimentaire et nutritionnelle à plus de 42 000 personnes vulnérables, dont des enfants âgés de 6 à 59 mois, des femmes enceintes et allaitantes, ainsi que des personnes vivant avec un handicap, dans les régions de Kankan, Boké, Kindia et Nzérékoré — identifiées comme les plus touchées par l’insécurité alimentaire selon les dernières analyses du Cadre Harmonisé et de l’AGVSAN.

En Guinée, la situation de la sécurité alimentaire demeure préoccupante. En 2025, plus de 1,2 million de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, exacerbée par les effets du changement climatique, la hausse des prix des denrées, et la faible résilience des systèmes agricoles. Les enfants et les femmes sont particulièrement exposés, avec des taux élevés de malnutrition aiguë et chronique.

Ce financement a permis l’achat de 2 102 tonnes de denrées alimentaires, dont du riz, des légumineuses, de l’huile végétale enrichie, du sel iodé, ainsi que des aliments nutritifs spécialisés, destinés à la prévention et au traitement de la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.

« La Chine est honorée de contribuer à cet effort humanitaire en Guinée. Ce don reflète notre engagement à renforcer la coopération Sud-Sud et à soutenir les pays amis dans leur lutte contre la faim et la malnutrition. Nous saluons le travail du PAM et du Gouvernement guinéen pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables, et nous espérons que cette assistance contribuera à bâtir un avenir plus résilient et plus équitable pour les communautés rurales. », a déclaré Monsieur SUN Yong, Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Guinée.

« Cette contribution arrive à un moment décisif pour les communautés rurales les plus touchées par la faim et la malnutrition. Elle permettra au PAM de renforcer ses interventions vitales, notamment en matière de nutrition infantile et de soutien aux femmes enceintes et allaitantes. » a affirmé Monsieur Cyridion Usengumuremyi, Représentant et Directeur pays du PAM en Guinée.

La situation alimentaire en Guinée reste préoccupante. Selon l’analyse AGVSAN 2024, 35,8 % des ménages sont en situation d’insécurité alimentaire, soit près de 4,8 millions de personnes. La malnutrition infantile touche 4 % des enfants de moins de cinq ans, dont 1,7 % en forme sévère, tandis que 31,7 % présentent un retard de croissance. Les femmes en âge de procréer ne sont pas épargnées, avec 7,6 % souffrant de malnutrition aiguë.

Grâce à cette allocation, les ménages ciblés bénéficieront de rations alimentaires adaptées à leurs besoins nutritionnels, et qui contribueront à améliorer la santé des enfants, à soutenir les femmes enceintes et allaitantes, et à alléger la pression économique sur les familles vulnérables. En plus de la distribution physique des vivres, le projet prévoit des sessions de sensibilisation communautaire sur les bonnes pratiques alimentaires et la prévention de la malnutrition, en collaboration avec les agents de santé et les ONG locales.

Ce projet illustre la solidarité internationale et la coopération Sud-Sud, en parfaite adéquation avec les Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment l’ODD 2 « Faim Zéro ». Il s’aligne également sur les initiatives stratégiques de la Chine, telles que la Global Development Initiative et la Belt and Road Initiative, qui visent à réduire la pauvreté et renforcer la sécurité alimentaire. La mise en œuvre sera assurée par le PAM en étroite collaboration avec le Gouvernement guinéen, notamment le Ministère du Plan et de la Coopération, le ministère de la Santé, et le Ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation à travers l’Agence Nationale de Gestion des Urgences Humanitaires ainsi que des ONG locales pour le ciblage, la distribution et la sensibilisation communautaire. Ce projet constitue un modèle de coopération efficace et solidaire, contribuant à la stabilité et au développement durable en Guinée.