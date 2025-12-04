CRIEF : Libération de l’ex-DG des Douanes et de son adjoint

La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a décidé ce jeudi 4 décembre 2025 de libérer l’ex-directeur général des Douanes, Général Moussa Camara, ainsi que son adjoint, le Colonel Macky Diallo, incarcérés depuis le 7 décembre 2024.

Ces hauts responsables étaient poursuivis avec neuf autres personnes pour des faits de « faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité », portant sur un préjudice estimé à 700 milliards de francs guinéens.

Pour l’heure aucune information officielle n’a été rendue publique par rapport à cette libération. Certaines sources évoquent le plutôt une décision de justice qui serait lié au non renouvellement de leur ordonnance de mise en détention par la Cour de répression des infractions économiques et financières.

Cette libération serait-il synonyme d’abandon des poursuites judiciaires contre les deux prévenus ? A suivre.

Ledjely.com