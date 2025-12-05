Incendie de Kaloum : 5 millions USD pour relancer 100 microprojets au profit des femmes sinistrées

Le Ministère de la Promotion féminine, de l’enfance et des Personnes vulnérables (MPFEPV), à travers le Fonds d’appui aux activités économiques des Femmes et Filles (FAAEFF), en partenariat avec le Ministère de l’Économie et des Finances, a lancé ce vendredi 5 décembre 2025 la mise en œuvre du Protocole d’Accord relatif à l’utilisation des ressources de la Facilité de Crédit Rapide (FCR) du Fonds Monétaire International (FMI).

Ce financement, d’un montant de 5 millions USD, soit 42,625 milliards GNF, vise à soutenir la prise en charge économique des ménages lourdement touchés par l’incendie du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum survenu le 18 décembre 2023. Le programme, géré par le FAAEFF, prévoit l’appui et le financement de 100 microprojets générateurs de revenus sur 24 mois, avec une priorité accordée aux femmes et filles affectées.

Dans son intervention, le ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah a souligné le rôle central du dispositif mis en place.

« Les fonds sont confiés au FAAEFF qui joue à la fois le rôle de mécanisme de financement et d’accompagnement des bénéficiaires en collaboration avec des institutions de microfinance. Ce dispositif garantit une utilisation rigoureuse des ressources qui favorisent l’impulsion financière et soutiennent les activités viables tout en renforçant l’autonomisation économique des femmes, des jeunes filles et la capacité de remboursement des bénéficiaires. Il permettra également de financer au moins 100 micro-projets viables portés par des sinistrés et personnes vulnérables afin de soutenir leur insertion socio-économique durable à travers des activités génératrices de revenus dans les secteurs à fort potentiel local. Ainsi, il contribuera à renforcer l’autonomie économique, à créer des emplois, à promouvoir la résilience communautaire et le développement économique », a-t-il indiqué.

Le représentant résident du FMI en Guinée, Kodjo Nérée G. M Noumon, a salué l’initiative et rappelé l’engagement continu de l’institution.

« j’aimerais réitérer l’engagement indéfectible du FMI à accompagner l’Etat guinéen dans sa priorité de développement et de croissance inclusive, diversifiée et résiliente, surtout dans le cadre du programme Simandou 2040. En synergie avec notre mandat, nous continuerons à accompagner les autorités dans le maintien de la stabilité macroéconomique et financière, donc en plus des conseils de politique économique et de renforcement des capacités. L’une des priorités qui est sur la table c’est de conclure dès le début de l’année prochaine après les élections, un programme avec les autorités sur lesquelles on s’entendra et évidemment les négociations… c’est vraiment de renforcer les indicateurs sociaux, donc travailler avec le gouvernement pour identifier les dépenses qui ont un impact le plus élevé sur les indicateurs sociaux », a-t-il souligné.

Pour sa part, la ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, Charlotte Daffé a insisté sur l’importance du microcrédit et des responsabilités qui l’accompagnent.

« Grâce à ce dispositif, 100 micro-projets générateurs de revenus seront financés au profit exclusif des femmes officiellement identifiées. Il est important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un don, mais d’un micro-crédit responsable qui encourage l’initiative privée, la discipline financière et la création de richesses. C’est pourquoi chaque bénéficiaire aura la responsabilité de présenter un projet payable et d’assurer le remboursement du crédit afin de garantir la rotation et la durabilité du fonds. Les partenariats établis avec les institutions de microfinance, avec la direction générale du FAAEFF que je félicite en passant, permettront d’assurer un accompagnement complet, montage de projets, éducation financière, décaissement progressif et suivi rapproché. Nous attendons d’être un professionnalisme irréprochable au service des bénéficiaires et de la bonne gouvernance publique. La réussite de chaque micro-projet aura un impact direct sur la relance économique de toute la communauté. Donc, s’il vous plaît, ne pensez pas que c’est le gouvernement qui a donné », a-t-elle martelé.

Poursuivant, elle soutient : « Cette initiative traduit notre volonté de transformer la douleur en espoir et l’épreuve en opportunité. Ensemble, avec courage, des responsabilités touchées et surtout essentiellement des femmes».

Mabinty Camara, bénéficiaire du programme, a exprimé sa reconnaissance aux autorités.

« Depuis que nous sommes dans cette situation, nous avons reçu toujours de l’aide. Nous remercions le président Mamadi Doumbouya. On continue à faire notre petit marché grâce à ça. Je demande au gouvernement de nous aider à évoluer toujours. Et grâce à l’argent là ça va nous aider beaucoup », a-t-elle souligné.

À noter que le programme, piloté par le FAAEFF, prévoit de soutenir et financer 100 microprojets générateurs de revenus sur une période de 24 mois, en accordant une priorité aux femmes et aux filles touchées.

N’Famoussa Siby