Boké : la grève des enseignants dégénère, plusieurs écoles privées prises pour cible

La grève déclenchée dans les écoles publiques de Boké a viré au chaos ce lundi 8 décembre 2025. Des groupes d’élèves en colère ont attaqué plusieurs établissements privés de la commune urbaine, perturbant violemment les cours et occasionnant des dégâts matériels et des blessés.

Dès les premières heures de la matinée, des élèves issus du public ont fait irruption dans différentes écoles privées en plein déroulement des classes. Armés de pierres, ils ont semé la panique, provoquant des blessures et détruisant des infrastructures : vitres brisées, toitures arrachées, salles vandalisées…

Au Groupe Excellence de Boké, les dégâts sont particulièrement considérables. Sous le choc, le fondateur de l’établissement, Mamadou Saïdou Souano, parle d’un « bilan provisoire lourd ».

« Nous avons enregistré des cas de fractures d’un élève de la deuxième année. Une enseignante aussi a reçu des coups de blessures. Sans compter des dégâts énormes au niveau des toitures. Pratiquement des tôles ont été endommagés au niveau de tous les blocs de l’établissement, les portails totalement détruits. Pour l’heure, on ne peut pas faire un bilan exact. On attend la remontée des informations car nous sommes tous sortis dans des difficultés. Nous condamnons avec la dernière énergie l’acte », a-t-il déclaré.

Il dénonce également ce qu’il considère comme une « attaque ciblée contre certaines écoles privées », estimant que celles-ci n’ont aucun lien avec le mouvement enclenché dans les écoles publiques.

« D’après les informations reçues, ils ont fait l’entretien autour du mât de l’école Nema et planifié pour aller cibler les écoles. Ce qui est vraiment marrant, c’est une grève mais ça ne veut pas dire qu’il faut cibler les écoles. La grève n’est pas synonyme de violence étant donné que nous, nous sommes du privé. Nous allons porter plainte contre X », a-t-il affirmé.

Le Groupe ALDEX de Boké a lui aussi subi des attaques. Même le véhicule du proviseur a été vandalisé. Visiblement secoué, le directeur Momo Adama Camara dresse un premier constat.

« Nos dégâts sont importants. Nous avons enregistré plusieurs blessés dont deux graves. Les dégâts matériels sont aussi énormes : des vitres et toitures ont été endommagées. La voiture de notre proviseur vandalisée, des murs ont également été endommagés », a-t-il expliqué.

D’autres établissements ont également été pris pour cible, notamment les Écoles KPC de Boké, le Groupe scolaire PATMOS, ainsi que plusieurs autres écoles privées de la commune.

Il a fallu une intervention des forces de l’ordre pour disperser les élèves manifestants et sécuriser les zones touchées.

Au moment où nous quittions les lieux, de nombreux parents sillonnaient encore les rues à la recherche de leurs enfants, visiblement inquiets face à la situation.

Mamadou Bah, depuis Boké