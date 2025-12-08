Manque de neutralité : la HAC suspend le journaliste Boubacar Koyla Diallo

La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé, ce lundi 8 décembre 2025, la suspension « jusqu’à nouvel ordre » du journaliste Boubacar Koyla Diallo, animateur de l’émission Autour de la Transition diffusée sur Parlement TV. Cette décision intervient après l’examen du rapport de monitoring lié au numéro de l’émission diffusé le dimanche 7 décembre 2025, en période de campagne électorale.

Selon le rapport de la HAC, l’émission, conduite par Boubacar Koyla Diallo, a laissé apparaître des jugements de valeur portés par les invités à l’encontre des candidats en lice pour le scrutin présidentiel prévu le 28 décembre 2025. Un manquement grave, selon l’institution, à l’exigence de neutralité imposée aux médias durant la période électorale.

La HAC estime en effet que « le manque de neutralité de l’émission est de nature à influencer l’électorat », ce qui a motivé l’auto-saisine de son Collège afin d’examiner le contenu de l’édition incriminée. Après délibération en séance plénière ordinaire, le régulateur a conclu à une violation manifeste des textes régissant la presse et la communication en Guinée.

La suspension s’appuie sur les articles 39 et 40 de la loi organique L/2010/02/CNT relative à la liberté de la presse, ainsi que sur les articles 5 et 52 de la loi organique L/2020/0010/AN régissant la HAC. Elle s’inscrit également dans le cadre des articles 69, 70 et 71 du Code électoral, qui encadrent strictement la couverture médiatique en période de campagne.

