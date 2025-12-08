Siguiri : la HAC rappelle aux journalistes leur rôle crucial durant la période électorale

Dans le cadre de la période électorale en cours, la Haute Autorité de la Communication (HAC) déploie des missions à travers le pays pour sensibiliser les professionnels des médias et leur rappeler leurs responsabilités. Ce dimanche 7 décembre 2025, une délégation de l’institution a rencontré les journalistes de Siguiri à la Radio Rurale.

Accompagnée par Mamadi Kasan Doumbouya, directeur régional de l’information et point focal de la HAC dans la région de Kankan, la délégation a expliqué l’objectif de cette visite.

« Nous sommes venus dire aux journalistes de travailler de façon professionnelle et transparente dans cette période d’élection. Les journalistes n’ont pas de choix, les journalistes n’ont pas de préférence entre les candidats, et cadrer les gens pour ne pas faire passer les propos haineux ou violents, pour que les élections se passent dans les meilleures conditions », a déclaré le point focal.

De son côté, Hamed Kamil Camara, commissaire à la HAC et président de la commission Technologie de l’Information et de la Communication, a rappelé l’obligation de traiter tous les candidats de manière équitable.

« Comme il a été dit il y a quelques jours par le président de la HAC, des missions de la HAC seront déployées dans l’ensemble du territoire national. Comme nous sommes dans la période de l’élection, ces missions visent à sensibiliser et à rappeler les journalistes à leur devoir et à leurs responsabilités dans cette campagne présidentielle. C’est l’objectif principal de notre mission. Nous serons dans la région de Kankan jusqu’au jour du scrutin et, au lendemain du scrutin, nous allons nous retrouver encore avec les journalistes pour tirer des leçons pendant cette période d’élection. Le premier élément sur lequel les médias doivent se baser, c’est l’équité, l’égalité et la transparence au niveau de chaque candidat. Ils doivent faire en sorte que les candidats ne véhiculent pas les messages de haine, de violence ; de faire en sorte que les messages qui doivent passer soient vérifiés. Et surtout, n’oubliez pas le côté opposé de l’intelligence artificielle, avec quoi les journalistes doivent faire beaucoup attention », a expliqué M. Camara.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri