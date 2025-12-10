Éducation : suspension du mot d’ordre de grève générale

L’Intersyndicale de l’Éducation (FSPE–SNE) a annoncé ce 10 décembre 2025, la suspension de la grève générale déclenchée le 1er décembre 2025, après plusieurs jours de paralysie dans les écoles du pays. Cette déclaration a été faite suite à une réunion des syndicats.

Dans son communiqué, l’organisation rappelle avoir engagé la démarche dans le respect des procédures. Elle cite notamment le « dépôt du mémorandum de l’intersyndicale de l’éducation en date du 1er septembre 2025 », ainsi que le « dépôt du préavis de grève du 5 novembre 2025 » et celui de l’« avis de grève en date du 1er décembre 2025 ».

L’Intersyndicale justifie la suspension par plusieurs éléments de contexte, soulignant les « efforts de médiation de la société civile à travers le CNOSCG » et l’« implication du Mouvement Syndical Guinéen dans la résolution de la crise ». Elle évoque également « la main tendue du gouvernement », ainsi que les risques liés à « la récupération politique de la grève », qui auraient pu porter préjudice au mouvement.

La rencontre tenue ce mardi 9 décembre à la Bourse du travail en présence d’enseignants venus de partout (Conakry, Coyah, Kindia, Kamsar,…) a été déterminante. Le communiqué fait état de « la nécessité de préserver un climat serein durant la période électorale » et annonce que les négociations reprendront « ce jeudi 11 décembre 2025 à 12h » au ministère du Travail.

L’assemblée générale ayant validé la décision, l’Intersyndicale ordonne la reprise des activités. « Elle invite les enseignantes et enseignants de Guinée à une reprise effective des cours dès ce jeudi 11 décembre 2025 à partir de 8h », peut-on lire dans le document.

Le porte parole Aboubacar Diesto Camara au nom des responsables responsables salue également la discipline des grévistes « Nous remercions les enseignants pour avoir respecté le mot d’ordre de grève malgré les menaces et les intimidations. Vous êtes restés unis et solidaires pour la défense de la cause noble ».

Toutefois, la centrale prévient que rien n’est terminé. Le communiqué insiste « NB : la grève n’est que suspendue ».

Thierno Amadou Diallo